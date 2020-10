Coronavirus Francia, Spagna, Germania/ Ultime notizie: record di contagi tedeschi

Classico appuntamento con il bollettino estero riguardante l’epidemia di coronavirus. Partiamo dai dati globali segnalati dall’Oms, ben 315.628 infetti in più registrati nel mondo nelle ultime 24 ore. A guidare la classifica delle nuove infezioni da coronavirus è l’India, con ben 81.484 casi segnalati, per un totale di decessi da quando è scoppiata la pandemia pari a 100.842. Seconda posizione per gli Stati Uniti che invece di nuovi casi ne hanno comunicati 44.985 (7.332.285 di casi da febbraio e vittime 208.716). Terza posizione, infine, per il Brasile con il numero di contagiati che è salito di 33.413 infetti in 24 ore. A livello europeo, invece, continua a preoccupare la situazione della Francia, dove i casi registrati ieri sono stati 13.959, per un totale da inizio emergenza pari a 629.431. Il trend si conferma quindi in linea con le ultime settimane e di conseguenza l’Assemblea Nazionale francese ha dato il suo via libera all’estensione delle misure di restrizioni anti-coronavirus fino al marzo del 2021. La misura deve passare ora dal senato ma con grande probabilità verrà approvata.

CORONAVIRUS FRANCIA, SPAGNA, GERMANIA: NELLA NAZIONE IBERICA 9.419 CASI

Preoccupa anche la situazione coronavirus in Germania dove nella giornata di ieri si è registrato il record di casi di 2.673, mai così alti dallo scorso mese di aprile, in piena pandemia. A rendere noti i nuovi dati è stato come al solito l’istituto Robert Koch, che racconta anche di pazienti in crescita nelle varie terapie intensive degli ospedali nazionali: al momento sono 362 le persone in rianimazione e di queste 193 sono attaccate al respiratore, quindi i casi più gravi. Con i nuovi dati aggiornati la Germania ha raggiunto quota 294.395 infetti da coronavirus da inizio emergenza mentre le vittime continuano ad essere fortunatamente contenute pari a 9.508. infine il caso della Spagna, altra nazione sotto stretta osservazione da parte dell’Oms: li i casi sono stai 9.419 nelle ultime 24 ore per un totale da quando è iniziato il tutto pari a 789.932 infetti.



