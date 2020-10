Coronavirus Francia, Spagna, UK/ Ultime notizie: mini-lockdown in Scozia

In Italia la situazione sanitaria è sotto controllo, ma l’emergenza coronavirus sta colpendo duramente gli altri principali paesi europei. Pensiamo al caso della Francia, che sabato ha raggiunto un nuovo picco di contagiati (quasi 17 mila casi) e che ieri ha registrato 10.489 nuovi infettati. Il tasso di positività al test è passato dall’8,6% al 9&. Purtroppo sono stati rilevati 65 nuovi decessi, che hanno portato il bilancio a 32.365 vittime dall’inizio dell’epidemia, di cui 21.580 in ospedale. Aumentano esponenzialmente i ricoverati negli ospedali: +829 rispetto a lunedì, totale di 7.337 pazienti. Di questi, 1.417 sono in terapia intensiva. Monitorata con grande attenzione la situazione in Ile-de-France, dove il 40% dei letti di terapia intensiva è occupato da malati di Covid-19. I numeri sono comunque contenuti se andiamo a ripescare i dati di inizio aprile, quando erano più di 7 mila i pazienti in terapia intensiva, con oltre 400 ricoveri al giorno.

CORONAVIRUS SPAGNA E UK: LE ULTIME NOTIZIE

L’emergenza coronavirus sta colpendo duramente anche la Spagna, che nel corso dell’ultimo weekend ha registrato un incremento di 23.480 casi positivi. Il Paese guidato da Sanchez è il primo europeo a superare quota 800 mila casi positivi, per la precisione 825.410 infettati, posizionandosi all’ottavo posto a livello mondiale. Purtroppo è cresciuto anche il numero delle vittime, giunto a quota 32.225 decessi dall’inizio dell’epidemia. 261 morti solo nella giornata di ieri. Come già evidenziato nel corso degli scorsi giorni, massima attenzione alla Comunità di Madrid, dove martedì sono stati rilevati la metà dei contagi totali.

Il coronavirus in UK procede spedito. Il bilancio continua a crescere: ieri sono stati annotati 14.542 nuovi casi positivi, 2 mila in più rispetto a lunedì. Il conto totale ha superato quota 530 mila infettati. Il bilancio dei decessi è salito di 19 vittime. Riflettori accesi sulla Scozia, dove è previsto un mini-lockdown di due settimane: nel Paese sono stati registrati 697 nuovi contagiati nella giornata di lunedì, ma preoccupa la situazione degli ospedali, che conta 22 ricoverati in terapia intensiva e 198 negli altri reparti Covid.

