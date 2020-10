Coronavirus Francia, Spagna, Uk/ Ultime notizie, Sanchez proroga stato di emergenza

Entrerà in vigore ufficialmente oggi, venerdì 30 ottobre, il nuovo lockdown in Francia. Visti i casi esponenziali di coronavirus nell’ultimo mese, il presidente Macron ha attuato nuove misure restrittive che dureranno poco di un mese, fino al primo dicembre. Le scuole resteranno aperte, così come le amministrazioni e le case di cura per gli anziani, ma saranno moltissime le attività che abbasseranno le serrande, a cominciare dai saloni di acconciatura, i parrucchieri. In Italia si è discusso molto sulla loro chiusura nell’ultimo Dpcm, ma si sono “salvati”; non è però accaduto lo stesso oltralpe, dove il settore è il più grande di Francia, ben 180.000 addetti in totale fra parrucchieri, ‘shampisti’ e via discorrendo. Senza dubbio un durissimo colpo per la categoria che era già stata provata dal lockdown della scorsa primavera. Situazione d’emergenza anche in Spagna, dove si è deciso di prolungare lo stato di emergenza di altri sei mesi, sempre per via dei numerosi casi di coronavirus.

CORONAVIRUS REGNO UNITO “POLIZIA IN CASA IN CASO DI FESTE PRIVATE”

Il premier Pedro Sanchez aveva anticipato che lo Stato sarebbe stato prolungato di altri 15 giorni, ma l’estensione approvata dal parlamento iberico è stata di ben sei mesi, fino al 9 maggio dell’anno che verrà, chiaro indizio di come ai pianti alti di chi ci governa, si è consapevoli che il coronavirus non sparirà in un battito di ciglia. Con questa misura, i governi ragionali, che hanno il compito di salvaguardare sulla salute dei cittadini, potranno limitare gli spostamenti delle persone, imponendo eventualmente i coprifuoco e chiudendo i confini regionali. Infine la situazione in Regno Unito, dove il commissario delle West Midlands (Inghilterra), David Jamieson, ha spiegato che se i suoi connazionali non rispetteranno le misure anti-covid, potrebbero ritrovarsi i poliziotti in casa. Una misura coercitiva che ha l’obiettivo di vietare le cene e le feste private che sforino la cosiddetta regola dei 6 (massimo sei persone nello stesso posto), e soprattutto, in vista delle festività natalizie. “Non è compito della polizia impedire alle persone di godersi il Natale . Ha detto Jamieson – tuttavia, dobbiamo far rispettare le regole”.



