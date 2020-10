Coronavirus Francia, Spagna, UK/ Ultime notizie: spaventa tasso positività a Parigi

Ieri il bollettino Covid-19 dell’Italia ha registrato un preoccupante balzo in avanti di casi positivi, ma l’emergenza coronavirus prosegue anche negli altri principali Paesi europei. Pensiamo al caso della Francia, dove ieri è stato raggiunto un nuovo record di contagiati: 18.746 nuovi casi positivi, superato il primato di 16.972 infettati rilevato lo scorso sabato. Le persone morte di coronavirus in Francia sono 32.445 in tutto, +80 nella giornata di mercoledì. Di questi, 26.660 sono deceduti in ospedale. Nuovo aumento per quanto riguarda il tasso di positività al test, passato dal 9% di martedì al 9,1% di ieri. Un dato positivo è arrivato dalle terapie intensive, dove sono stati annotati 10 ricoverati in meno rispetto a martedì. Il governo è pronto ad adottare nuove misure per contrastare l’epidemia: il presidente della Repubblica ha annunciato nuove restrizioni nelle zone dove il virus circola troppo velocemente, senza fornire maggiori dettagli.

EMERGENZA CORONAVIRUS IN EUROPA: LE ULTIME NOTIZIE

L’emergenza coronavirus colpisce duramente anche la Spagna, dove ieri il ministero della Salute ha reso noti 10.491 nuovi casi positivi e 76 nuovi decessi per Covid-19. Fortunatamente è stato annotato un rallentamento dell’epidemia di Madrid, dove sono stati rilevati 2.853 nuovi contagiati, dato decisamente inferiore ai 5.187 segnati il giorno precedente. La seconda ondata sta procedendo spedita anche in città come Amsterdam o Bruxelles, quest’ultima la seconda capitale dell’Unione Europea con la più alta incidenza del virus dopo Madrid. In Germania stretta delle autorità per contrastare la rapida diffusione della nuova ondata dopo il picco di oltre 2.800 nuovi contagiati, ai quali vanno aggiunti 16 decessi. Per quanto riguarda l’emergenza coronavirus in UK, nelle ultime 24 ore si sono registrati 14.542, per un totale dall’inizio della pandemia di per un totale di 530.113 contagi. Infine, nuovo record di infettati in Polonia – 4.280 positivi, con 76 morti – mentre la Russia ha toccato il picco di contagiati dall’inizio della pandemia con 11.493 casi.



