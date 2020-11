Coronavirus Francia, Uk, Germania/ Ultime notizie: oltralpe primi segnali positivi

L’epidemia di coronavirus in Francia inizia lentamente a ritirarsi; sia chiaro, non si può ancora parlare di ritorno alla normalità, ma oltralpe le misure restrittive attuate nell’ultimo mese stanno dando i primi segnali positivi, così come specificato dal portavoce del governo, Gabriel Attal: “I primi segnali indicano, forse, l’inizio degli effetti legati alle misure prese”. Attal ha spiegato che a breve l’esecutivo deciderà se proseguire con le misure al momento in vigore, se inasprirle ove necessario, o infine, se alleggerirlo dove invece la curva tende a decrescere. “Negli ultimi 3-4 giorni – ha aggiunto Martin Hirsch, direttore della cabina di pilotaggio degli ospedali di Parigi – abbiamo visto circa 80 ingressi al giorno in rianimazione, contro i 110 di una settimana fa e circa 400 ricoveri al giorno contro i 500 di sette giorni fa”. Nella giornata di domani si terrà una conferenza stampa del primo ministro Jean Castex, intanto i commercianti continuano a spingere per una riapertura il prima possibile in modo da salvare almeno il Natale dopo il durissimo periodo vissuto.

CORONAVIRUS GERMANIA: OBBLIGO MASCHERINE ANCHE ALLE ELEMENTARI?

Dalla Francia alla Germania, dove la ministra dell’istruzione tedesca Anja Karliczek, si è detta a favore dell’obbligo delle mascherine anche nelle scuole di primo grado. Così come riferisce l’agenzia Dpa, ha spiegato nella giornata di ieri: «So che per i bambini più piccoli è una procedura complicata, tenere la mascherina durante le lezioni, ma forse la si può imparare». Ricordiamo che in Germania è in vigore un lockdown “light”, ma le scuole sono rimaste aperte, e al momento i bambini delle elementari non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale. Infine la situazione nel Regno Unito dove ieri si è verificato un nuovo balzo in avanti delle vittime per coronavirus, precisamente 532, il numero più alto dallo scorso mese di maggio, e in forte crescita rispetto ai dati della giornata precedente, quando i morti erano stati 194. Il numero di vittime in Gran Bretagna da quando è scoppiata l’emergenza è salito a quota 49.770.



