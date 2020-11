CORONAVIRUS FRANCIA, UK, GERMANIA/ Usa, 126mila casi. Grecia in lockdown

Nelle ultime 24 ore il nuovo “record” di contagi da coronavirus nel mondo arriva dagli Stati Uniti, con 126.742 casi di positività registrati (per la terza volta consecutiva gli Usa sopra quota 120mila): il numero di vittime americane, nel giorno del cambio al vertice fra Trump e Biden, sale drammaticamente di altre 1040 persone (237.113 totali), con quasi 10milioni di contagi riscontati da inizio pandemia. In Europa la situazione non è certo migliore, in attesa dei nuovi dati in arrivo dall’Italia oggi pomeriggio: il Parlamento di Francia ha approvato il disegno di legge che estende lo stato di emergenza sanitaria fino al 1 aprile prossimo. Dopo il superamento della soglia dei 40mila morti per Covid giusto ieri, le autorità francesi studiano possibili nuove norme da affiancare al lockdown “light” in vigore da due settimane. In Germania invece è allarme nelle piazze, con le proteste che ancora ieri a Lipsia hanno riportato violenze contro le forze dell’ordine che tentavano di disperdere il maxi assembramento riunitosi per contrastare le misure restrittive del Governo Merkel; stessa situazione anche in Spagna a Madrid, per il terzo weekend consecutivo.

LOCKDOWN GRECIA, COPRIFUOCO IN PORTOGALLO

Sui media UK viene invece riportato il calcolo “infernale” di questo mese appena passato: «a ottobre in Europa 1 milioni di casi ogni tre giorni», non lasciando dunque presagire nulla di positivo neanche per i mesi di fine anno che entrano definitivamente nell’inverno inoltrato. Secondo i dati dell’Oms sono 555.872 i nuovi casi nelle ultime 24 ore che portano il dato totale di casi Covid a 49.106.931, con 1.239.157 decessi da febbraio ad oggi. Dalla giornata di ieri la Grecia è entrata in lockdown dalla durata di 3 settimane: chiusi tutti i negozi, spostamenti vietati tra regioni e sistema introdotto che obbliga i cittadini greci ad inviare un sms al numero del governo per comunicare l’uscita di casa per motivi di lavoro, acquisti, visita medica o spostamento per l’attività fisica. Da domani infine, per le cifre di positività di coronavirus sempre più alte, il Portogallo impone nuove misure restrittive come il coprifuoco notturno: «Questo divieto di circolazione sulle strade pubbliche si applicherà nei 121 Comuni sottoposti da mercoledì a un nuovo confinamento e dove vive circa il 70% dei portoghesi», spiega il Primo Ministro Antonio Costa.



