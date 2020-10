Coronavirus Francia, Uk, Spagna/ Ultime notizie: pioggia di restrizioni in Europa

Continua ad essere preoccupante la situazione coronavirus nel mondo, ed in particolare in Francia. A Parigi cresce l’allerta visto che i posti letto occupati stanno superando il 50%, soprattutto le rianimazioni, e il governo ha annunciato il lancio di una nuova versione dell’applicazione di tracciamento per provare ad ovviare il problema. Nella giornata di ieri i contagi sono calati notevolmente, ma come avviene anche in Italia, il numero più basso è legato sostanzialmente a minori tamponi. E così che ieri i nuovi contagiati sono stati 8.500 (lunedì di una settimana fa erano stati circa 5mila) contro i 16mila della domenica. In aumento invece il numero dei decessi, ben 96 in più rispetto ai dati delle precedenti 24 ore, per un totale da quando è scoppiata la pandemia, lo scorso mese di febbraio, pari a 32.825. Continua ad essere attenzionato anche il tasso di positività di tamponi, che cresce costantemente, e ieri aveva toccato quota 11.8%, tenendo conto che nella regione dell’Ile-de-France, quella di Parigi, sale addirittura al 17%, un dato “che non abbiamo mai raggiunto”, ha precisato Aurelien Rousseau, direttore dell’agenzia regionale della Salute parigina. “Abbiamo oltre 800 casi positivi su 100mila. Il problema è che la soglia d’allerta è cinquanta“, ha proseguito, annunciando che “queste cifre aumentano molto rapidamente tra gli anziani. Questo significa che c’è un passaggio del virus tra le generazioni ed è questa la nostra maggiore preoccupazione”.

CORONAVIRUS FRANCIA, UK: IN SPAGNA ANNULLATA LA FESTA NAZIONALE

Scatta quindi l’ipotesi coprifuoco in quel di Parigi, come riferisce il settimanale Le Point, che cita fonti governative. A riguardo è atteso un consiglio dei ministri nelle prossime ore da cui emergeranno eventuali novità, che non sono da escludere siano drastiche. Chi ha già preso iniziative è stata invece la Gran Bretagna, con il premier Boris Johnson che ha annunciato ieri, così come anticipato, i tre livelli di lockdown in Inghilterra, a cominciare dalla zona a nord quella dove i casi sono più elevati. Chiusure di bar, pub e palestre per quattro settimane, assembramenti ridotti all’osso, spostamenti e contatti limitati. Preoccupatissimi i gestori dei locali, a cominciare da quelli di Liverpool, dove stanno ripetendo in coro da giorni “così moriremo”, ma l’epidemia sta dilagando e ieri il premier ha sottolineato tutta la sua preoccupazione nei confronti in particolare dei ricoveri: “I ricoveri per Covid hanno superato quelli di marzo e bisogna abbassare i contagi, altrimenti avremmo troppe vittime sulla coscienza. Ci aspettano settimane e mesi molto difficili”. Infine il caso della Spagna, dove ieri è stata annullata la classica sfilata militare per la festa nazionale, così come il tradizionale ricevimento al palazzo reale. Il totale dei casi nella nazione iberica da inizio pandemia è di 888.968 con l’aggiunta di 33.124 morti.



