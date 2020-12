Coronavirus Francia, Uk/ Ultime notizie Germania: scuole chiuse da domani?

Scopriamo insieme come di consueto le ultime notizie relative alla pandemia di coronavirus oltre i confini, a cominciare da quello che succede in Francia. Nelle ultime 24 ore oltralpe sono stati registrati 13.947 nuovi casi di covid-19, con il totale da inizio emergenza che è così salito a quota 2.365.319 casi di positività. Il dato giornaliero resta quindi ancora molto alto rispetto alla soglia dei 5mila ogni 24 ore fissata dal governo per alleggerire le misure restrittive. In Francia da martedì 15 dicembre dovrebbe terminare il lockdown, ma visti questi numeri recenti sarà difficile che ciò accada. Intanto le autorità francesi hanno deciso di togliere i controlli da stamane presso il valico di Ventimiglia, a Ponte San Ludovico, in merito all’emergenza sanitaria, così come confermato da Roberto Parodi, il segretario dei Frontalieri Autonomi Intemeli. Per entrare in Francia non servirà quindi alcuna autocertificazione, mentre restano i controlli sulle certificazioni per chi da oltralpe entra in Italia. Dal 21 dicembre, poi, l’ingresso nel nostro paese potrà avvenire solo con successiva quarantena, ma ciò non varrà solo nel caso in cui una persona resti nel nostro paese per più di 36 ore.

CORONAVIRUS GERMANIA: DOMANI LA MERKEL INCONTERA’ I LANDER

Dalla Francia alla Germania, dove, come vi raccontiamo ormai da giorni, la situazione coronavirus continua ad essere incandescente. Con i contagi che non sono scesi come si sperava il governo presieduto da Angela Merkel sta pensando ad un nuovo lockdown a partire da domani, lunedì 14 dicembre, per tutta la settimana. Nel dettaglio si potrebbero chiudere le scuole e i negozi, di modo da evitare la terza ondata di covid. Domani si terrà un incontro fra la Merkel e i governatori locali da cui si capirà se le nuove misure entreranno in vigore o meno. Infine la situazione nel Regno Unito, in Uk, dove gli ultimi dati raccontano di 21.502 nuovi casi di covid con l’aggiunta di 519 decessi, numeri in linea con quelli dell’Italia. Venerdì i casi erano stati 21.672 mentre le vittime 424.



