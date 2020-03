Coronavirus, Gallera “curva giù domenica o misure più dure”/ “Metro ingressi ridotti”

«Domenica o la curva scende o probabilmente bisognerà valutare l’assunzione di misure un po’ più rigide»: lo ha spiegato questa mattina l’assessore al Welfare e Sanità della Regione Lombardia, Giulio Gallera, l’uomo tra i più esposti in questa lunghissima ed estenuante battaglia contro il Covid-19. Il problema del contagio e della diffusione al netto delle tante misure prese da Governo e Regioni è ancora “intatto”, sebbene gli esperti come Fabrizio Pregliasco abbiano spiegato ancora questa mattina che gli effetti dei positivi da coronavirus fino a questi giorni è ancora riconducibile all’esplosione di “contatti” generati due settimane fa quando ancora non erano iniziate le misure dure in tutta l’Italia. Per questo motivo il trend ci si aspetta che sia più basso nei prossimi giorni, oppure qualcosa dovrà essere cambiato ulteriormente a livello certamente locale per Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna, ma potrebbe essere anche a livello nazionale. Un team di esperti dell’Università di Genova ha valutato come tra il 23 e il 25 marzo prossimi vi potrebbe essere il picco massimo del coronavirus, specificando come però il tutto dipenda dal comportamento dei singoli cittadini in questa nuova settimana arrivata già a metà.

L’ALLARME LANCIATO DALL’ASSESSORE DELLA LOMBARDIA

In un’interessante intervista rilasciata al nostro quotidiano questa mattina, il virologo Pregliasco ci ha spiegato come a livello globale l’epidemia sia purtroppo solo all’inizio: sono attesi alti e bassi ancora per qualche giorno mentre in autunno probabile una seconda ondata, «In genere le pandemie hanno più di un’ondata. Potrebbe arrivare il prossimo autunno, quando torneranno le condizioni più favorevoli per la diffusione di un virus. La prima ondata avanza a strascico, chi prende prende; la seconda è più selettiva e va a colpire chi ha schivato quella precedente». In merito alle misure da prendere qualora la curva immediata non dovesse scendere, Gallera nell’intervista a 7 Gold di stamane ha annunciato alcuni degli effetti immediati che colpirebbero i trasporti pubblici. «Io penso che da un lato o si cerca di aumentare le corse nelle ore di punte o magari chiuderlo in altre momenti, o se questo non è possibile va contingentato, cioè dovrebbe essere consentito di entrare nei vagoni solo a un numero ridotto di persone e gli altri aspetteranno. Non vedo alternative. Le norme anticontagio non vanno garantite solo all’interno delle aziende ma anche sui mezzi pubblici, perché se non garantiamo la famosa distanza di un metro e mezzo, per qualcuno che deroga rischiamo di vanificare tutto lo straordinario lavoro che la gente sta facendo». Quando però viene fatto notare che le corse verranno ridotte dai prossimi giorni – qui la notizia – Gallera controreplica, «ridurle è un errore» perché colpisce le categorie più fragili che già in condizioni di emergenza coronavirus sono costrette ad andare al lavoro se vogliono guadagnare qualcosa per mantenere la propria famiglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA