Coronavirus, Garay positivo/ E’ il primo caso nella Liga: “Sto bene, sono isolato”

Ezequiel Garay è positivo al Coronavirus: la notizia arriva dalla Spagna, il difensore argentino del Valencia è il primo caso di positività nel mondo della Liga se escludiamo i due di casa Alavés, che però non sono calciatori. Il campionato iberico si è fermato in settimana, come ben sappiamo: anzi la Spagna è uno dei Paesi europei che, dopo l’Italia, sta maggiormente sentendo l’emergenza Covid-19 tanto che il Governo ha deciso di prendere misure drastiche come già accaduto da noi. L’esperto difensore argentino ha già rassicurato tutti attraverso un post sul profilo di Instagram: ha detto di stare bene e che in questo momento è necessario seguire le indicazioni sanitarie. Il difensore centrale è ovviamente isolato in casa, in quarantena; stesso caso dunque di Daniele Rugani o Manolo Gabbiadini, i primi giocatori della nostra Serie A ad avere avuto esito positivo al test Coronavirus. In Spagna si tratta del primo e, naturalmente, la speranza è che a lui non ne debbano seguire altri perché, come sappiamo, il virus si diffonde a macchia d’olio come abbiamo già sperimentato entro i nostri confini. Buona notizia comunque che Garay stia bene: in questo caso il contagio potrebbe essere meno rapido e certo di quanto accaduto in casa Sampdoria.

CORONAVIRUS, GARAY POSITIVO AL TEST

Ezequiel Garay è risultato positivo al Coronavirus: una situazione che normalmente porterebbe a eseguire tamponi a tutti i compagni di squadra e gli avversari incrociati almeno nel periodo di incubazione, ma nel caso dell’argentino – come detto – le cose potrebbero essere più semplici perché l’ultima partita disputata risale al primo febbraio. Nel corso della sfida di campionato contro il Celta Vigo Garay si è rotto il legamento crociato, saltando di conseguenza le seguenti cinque gare della Liga e le due degli ottavi di Champions League contro l’Atalanta; naturalmente Garay è stato a contatto con i compagni ma non si allena e gioca da tempo, e questo potrebbe frenare sul nascere un possibile contagio. Ricordiamo che l’argentino per tanti anni è stato continuamente un obiettivo di calciomercato delle big italiane: nel 2008 lo aveva acquistato il Real Madrid che, dopo una stagione in prestito, gli aveva dato una maglia per due anni. Da lì la carriera dell’argentino, anche elemento stabile dell’Albiceleste a suo tempo, è passata per Benfica e Zenit San Pietroburgo per fermarsi al momento a Valencia, la cui maglia Garay indossa dal 2016. Il suo rientro in campo è previsto all’incirca per l’estate: possibile che il difensore possa essere a disposizione per quando inizierà il 2020-2021.

