Coronavirus Germania: 1040 casi, 0 morti/ Ma un uomo tedesco è deceduto in Egitto

Gli ultimi aggiornamenti in materia di Coronavirus non fanno certo sorridere la Germania, fra i Paesi del Vecchio Continente più colpiti dall’epidemia dopo l’Italia e al pari della Francia. Stando agli ultimi dati ufficiali, è stato abbattuto il muro dei mille contagi, che si attestano ora a quota 1040 persone infette, fortunatamente senza decessi riscontrati finora. Anche se, ad onor del vero, un cittadino tedesco è morto in Egitto proprio per gli effetti del Covid-19. Nel frattempo, la leader della CDU Annegret Kramp-Karrenbauer ha richiamato l’attenzione sui grandi eventi, ritenendo “importante” la richiesta avanzata dal ministro della Salute Jens Spahn di cancellare le manifestazioni nelle quali sia prevista la presenza di oltre 1000 ospiti. Kramp-Karrenbauer ha altresì elogiato le misure economiche adottate dal suo Paese in questa situazione di profonda difficoltà. “Sono contenta delle decisioni adottate, poiché sono state domandate tanto dai datori di lavoro, quanto dai sindacati”. A ricevere un vero e proprio supporto in questa fase delicata sarà pertanto il comparto turistico, particolarmente flagellato dal Coronavirus.

CORONAVIRUS GERMANIA: 1040 CASI, 0 MORTI: BUNDESLIGA E CHAMPIONS LEAGUE A PORTE CHIUSE?

Intanto, anche il calcio tedesco deve fare i conti con l’emergenza connessa al virus e si stanno valutando in queste ore le decisioni più opportune da adottare per tutelare la sicurezza e la salute di spettatori e calciatori. Probabile che si vada verso la disputa delle partite a porte chiuse, come peraltro avvenuto in questo fine settimana in Italia, a cominciare dalla sfida di Bundesliga fra Borussia Mönchengladbach e Colonia, in programma mercoledì 11 marzo. Secondo il ministro della Salute del Nordreno-Vestfalia, Karl-Josef Laumann, “che giochino senza pubblico o che non giochino affatto dipende dai club, non da me”. Tuttavia, “saranno attuate le raccomandazioni del ministro federale della Sanità, Jens Spahn”. Dalla Francia, infine, rimbalza l’indiscrezione della disputa della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain in un “Parc des Princes” completamente vuoto. Come riferito da “L’Équipe”, la decisione dovrebbe essere ufficializzata nella giornata di oggi, lunedì 9 marzo. Possibile anche il rinvio del match a data da destinarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA