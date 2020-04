Coronavirus Germania: 1584 decessi, 100mila casi/ Berlino, nuovo ospedale a maggio

L’epidemia di Coronavirus in Germania costringe le autorità tedesche a ritoccare, ancora una volta le cifre verso l’alto; è stata infatti superata in queste ore quota 100mila casi (100.123, per la precisione), per un totale di 1584 decessi. A tal proposito, il tasso di mortalità delle persone infette da Covid-19 a Berlino è in aumento e si attesta attualmente all’1,5%. “Una settimana fa parlavamo dello 0,7 per cento”, ha dichiarato pochi minuti fa il senatore della Salute Dilek Kalayci nell’ambito della commissione per la salute. Anche l’età media dei pazienti è in aumento: attualmente si attesta a 41 anni per i contagiati e di 81 anni per i deceduti. 507 pazienti infetti sono inoltre trattati come pazienti ricoverati (29% dei casi), mentre 126 persone sono in terapia intensiva (7,2%). Secondo il senatore della Sanità, un sondaggio della Cancelleria federale ha dimostrato che gli ospedali di Berlino hanno già raddoppiato il numero di posti letto per la terapia intensiva: i nosocomi dispongono di 2200 posti letto per la terapia intensiva, di cui 1800 sono dotati di respiratori. Prima della pandemia, i letti erano 1045.

CORONAVIRUS GERMANIA: ENTRO MAGGIO NUOVO OSPEDALE COVID A BERLINO, POI NE ARRIVERÀ UN SECONDO?

Il Senato ha allestito una homepage dedicata a tutti coloro che vogliano contribuire alla cura dei pazienti nel Covid hospital che sorgerà nell’area fieristica della Capitale. I berlinesi possono registrarsi all’indirizzo internet www.corona-zentrum-berlin.de: l’appello è rivolto a medici, infermieri certificati, studenti di medicina, paramedici, fisioterapisti e volontari. L’ospedale d’emergenza sarà costruito entro il mese di maggio nel padiglione 26 e disporrà di cinquecento posti letto, mentre il Senato sta attualmente cercando un’altra sede per ulteriori 500 posti letto, probabilmente anch’essa collocata nel quartiere fieristico. Intanto, per circa 3,5 milioni e mezzo di abitanti, la terza settimana di quarantena è iniziata con severe restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, nonostante il gradevole clima primaverile. Negli ultimi giorni, centinaia di agenti di polizia hanno verificato che le persone rispettassero le restrizioni e le regole sulla distanza e continueranno a sorvegliare attentamente anche nelle prossime ore.



