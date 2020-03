Coronavirus Germania: 16 morti/ Merkel annuncia “Misure che cambieranno la vita”

Con la crescita importante di casi da coronavirus, anche la Germania ha deciso di adottare delle misure straordinarie. Ad annunciarlo è stata la cancelliera Angela Merkel, specificando che il Bundesrat (il parlamento) e i lander (le regioni), hanno deciso di varare delle misure appunto “più dure”. La Merkel parla di scelte necessarie per evitare i contatti sociali, di conseguenza, sono stati chiusi i teatri, le sale da concerto, le fiere, i musei, i mercati, le palestre, mentre i ristoranti resteranno aperti dalle ore 6:00 alle 18:00, con l’aggiunta di messe ed eventi proibiti. “Spero che la gente capisca l’importanza di queste misure”, le parole della Merkel, che ha parlato di provvedimenti che “cambieranno la nostra vita quotidiana”. La massima esponente del governo tedesco ha poi invitato i suoi connazionali a non recarsi in viaggio all’estero ne tanto meno all’interno del paese, auspicandosi il superamento di questa crisi in prima possibile.

CORONAVIRUS GERMANIA: TRE NUOVI MORTI NELLE ULTIME ORE

Nelle ultime ore, come accennato sopra, i casi sono aumentati dalle parti della Germania, con un uomo di 76 anni che è morto ad Amburgo, presso una casa di riposo. Il decesso è avvenuto nella giornata di venerdì ma la notizia è giunta solo ieri, visto che l’epidemia gli era stata diagnosticata postuma. Morte altre due persone la scorsa notte nel distretto di Heinsberg, nel NordReno Westfalia, la regione più colpita da infezioni di covid-19. Anche in questo caso si tratta di due anziani, rispettivamente di 81 e 94 anni, entrambi ricoverati in ospedale, con precedenti patologie. Come specificato dalla Bild, il numero di decessi per coronavirus ha toccato quota 16, numero tutto sommato ancora contenuto rispetto ad altre nazioni europee come Italia, Spagna e Francia. Infine da segnalare un curioso caso riguardante il Gf tedesco: inizialmente la produzione aveva pensato di non dare alcuna comunicazione sul coronavirus ai concorrenti, per poi fare marcia indietro aggiornandoli su quanto sta accadendo nella loro nazione e nel resto del mondo.



