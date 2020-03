Coronavirus Germania: 164 morti, 33593 casi/ Arcidiocesi Berlino sospende Comunioni

Anche in Germania il Coronavirus continua a dilagare, facendo registrare un minor numero di decessi rispetto agli altri Paesi del Vecchio Continente, ma con un trend di contagi in costante crescita giorno dopo giorno. Al momento, i casi in landa tedesca sono 33.593, con 164 morti. A Berlino sono 1425 le persone infette e proprio nella capitale sono morti due pazienti affetti da Covid-19. In queste ore il ministro della Sanità del Brandeburgo, Ursula Nonnemacher, ha dichiarato di esigere un senso delle proporzioni in vista delle grandi restrizioni nella lotta contro il virus. “Credo – ha commentato – che non possiamo sostenere misure di questa intensità per settimane e mesi. Prima di tutto, potremmo congelare l’economia di questo Paese e abbiamo bisogno di istituzioni funzionanti”. Per poi aggiungere: “Bisogna cercare di procedere in modo relativamente uniforme, perché altrimenti non sarebbe possibile condurre con convinzione questa battaglia, ma anche avere una comprensione per le particolarità regionali”.

CORONAVIRUS GERMANIA: SOSPESE LE PRIME COMUNIONI NELL’ARCIDIOCESI DI BERLINO

Gli effetti dell’epidemia di Coronavirus in Germania si rivelano anche sulle celebrazioni ecclesiastiche: prova ne è il fatto che tutte le Prime Comunioni in programma nell’arcidiocesi di Berlino nelle prossime settimane sono state rinviate a causa della grave crisi sanitari in atto. Pertanto, sino al 30 aprile tutti gli eventi dell’arcivescovado, che comprende anche parti del Brandeburgo e del Meclemburgo-Pomerania Occidentale. Le cresime e le celebrazioni della Prima Comunione sono state messe in stand-by fino al 15 maggio. Secondo un portavoce, sono circa duemila i bambini che avrebbero dovuto ricevere la loro Prima Comunione, che, in questo caso, slitterà più avanti, contravvenendo così alla tradizione della “Domenica Bianca”, ovvero la domenica successiva alla Santa Pasqua, solitamente data per antonomasia delle celebrazioni. L’arcidiocesi di Berlino vanta una superficie di circa 30mila chilometri quadrati ed è la seconda diocesi più grande della Germania. Vi appartengono ben 409mila cattolici.



