Coronavirus Germania/ 165 infetti, 0 morti: governo (per ora), non attua restrizioni

Il coronavirus è ormai esploso anche in Germania. Stando ultime mappe ufficiali del contagio, i casi registrati nel territorio tedesco hanno superato i 100, per l’esattezza 165 (nessuna vittima). Gli ultimi due casi sono decisamente preoccupanti, in quanto riguardano un uomo di 68 anni, positivo dopo essere stato in Alto Adige per assistere al mondiale di biahtlon dal 17 al 23 febbraio scorsi, e la moglie. Si sta cercando di risalire agli spostamenti del paziente, che potrebbe aver contratto il virus proprio in Italia. Al momento risultano essere entrambi ricoverati e sono in condizioni discrete. La psicosi coronavirus ha raggiunto anche la Germania e lo si capisce chiaramente dal siparietto avvenuto fra la cancelliera Angela Merkel e il ministro dell’interno Horst Seehofer. La prima ha allungato la mano al secondo, ma questi ha preferito, sorridendo, non contraccambiare. I dati ufficiali parlano di 18 casi collegabili all’Italia, e le autorità raccontano di un’infenzione “molto dinamica”, con l’allerta che è salita da bassa a medio nelle ultime 24 ore.

CORONAVIRUS GERMANIA: CASI CONCENTRATI NEL NORDRENO-WESTFALIA

La maggioranza dei casi positivi in Germania si trova nella regione del Nordreno-Westfalia, precisamente nel comune di Heinsberg, dove si presume che una festa di carnevale del 15 febbraio, abbia permesso la diffusione del contagio. Altri 26 casi sono invece nel Baden-Wuerttenberg, dove è in quarantena un intero ospizio dopo che un anziano ricoverato è risultato positivo. Il paziente uno tedesco è stato invece scoperto una settimana fa, lo scorso lunedì, un 22enne di Berlino a cui facevano male le ossa e che aveva della febbre, senza comunque particolari sintomi sospetti. In Germania, attualmente, il problema principale riguarda i tamponi, visto che a otto giorni dall’esplosione dell’epidemia, non è possibile stabilire il numero esatto di test eseguiti, parlando di un generico “molte migliaia”. Per quanto riguarda le misure di prevenzioni adottate, infine, non vi è alcuna zona rossa in Germania “stile Lodi”, mentre le fiere e le manifestazioni verranno valutate caso per caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA