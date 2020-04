Coronavirus Germania: 1810 morti, 103.375 casi/ Campionati ripartono a porte chiuse?

Il Coronavirus in Germania ha visto crescere ulteriormente il bilancio dei contagi: sono 103.375 i casi confermati fino a questo momento, con 1810 morti registrate. Nonostante questo, però, secondo un recente sondaggio, il Covid-19 finora non ha quasi mai alimentato i timori dei tedeschi, che non lo percepiscono neppure come una grave malattia. Negli ultimi mesi questa preoccupazione è aumentata solo moderatamente di 6 punti, dal 35 al 41 per cento, secondo uno studio condotto dalla R+V-Versicherung sulle fobie della popolazione. Si tratta del secondo valore più basso in questo settore dal 1992 e il più basso (35%) è stato registrato l’anno scorso. “Questa è una notizia sensazionale. Mi ha davvero sorpreso”, ha asserito Manfred Schmidt, politologo dell’Università di Heidelberg. Sono stati intervistati online 1075 cittadini di età compresa fra i 16 e i 75 anni tra il 31 marzo e il 2 aprile. In queste ore saranno divulgati gli esiti ufficiali dell’indagine, con le risposte dettagliate ai quesiti formulati.

CORONAVIRUS GERMANIA: PARTITE DI CALCIO A PORTE CHIUSE?

Stando a quanto riportato dalla “Bild”, a quanto pare la Lega Calcio tedesca (DFL) ha in programma di riprendere a giocare a porte chiuse. Si va verso una prossima ripresa dei campionati senza spettatori negli stadi, dunque, nei quali sarebbero ammesse soltanto le due squadre e il personale di sicurezza, per un totale di 239 persone in tutto in grado di accedervi. Per esempio, ogni squadra potrebbe essere ancora accompagnata da otto componenti dello staff tecnico, assistenti e medici e con soli quattro raccattapalle al seguito. 36 persone assicurerebbero la normale copertura televisiva, mentre un totale di 70 steward impedirebbe anche gli incontri dei fan prima delle arene. Intanto, secondo un’indagine dell’Ifo Institute, l’industria tedesca prevede un massiccio calo della produzione nei prossimi tre mesi a causa del Coronavirus. Come annunciato dall’istituto di ricerca di Monaco, l’indice delle aspettative di produzione è sceso da 22,8 punti a meno 20,8 punti a marzo. Ciò segnala una contrazione della produzione ed è il crollo più netto da quando è iniziata l’indagine nel 1991.



