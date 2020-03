Coronavirus Germania: 222 morti, 39312 casi/ Vietate 207 manifestazioni pubbliche

Si aggrava anche in Germania il bilancio connesso all’epidemia di Coronavirus: stando ai dati aggiornati a questa mattina, il totale dei casi registrati sfiora ormai quota 40mila (39.312, per la precisione), mentre i decessi sono 222. In tutto il Paese proseguono intanto i controlli per la verifica del rispetto delle misure di contenimento da parte della popolazione e giunge notizia da Berlino che la polizia, dal 14 marzo a oggi, ha effettuato quasi duemila ispezioni, ordinando la chiusura immediata di 774 attività commerciali e riscontrando 582 violazioni. Non solo: nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 marzo 2020, si è registrato un elevato numero di visitatori nei parchi e nei giardini, che ha costretto le forze dell’ordine a richiamare coloro che hanno infranto i divieti governativi. Sul proprio canale Twitter, poi, la polizia ha comunicato una casistica quantomeno particolare: quattro amici sono stati sorpresi mentre cenavano all’interno di un pub di Kreuzberg con le finestre chiuse e le luci spente. Una cena a lume di candela, insomma, anche se non consentita dalle restrizioni del periodo.

CORONAVIRUS GERMANIA: VIETATE 207 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Sempre dalla Germania viene comunicata, a causa delle misure restrittive connesse al Coronavirus, la cancellazione di 207 manifestazioni pubbliche programmate tra il 23 marzo e il 19 aprile 2020. Si tratta, nel dettaglio, di 45 manifestazioni, con cortei che avrebbero dovuto attraversare attraverso i centri abitati, e di 162 raduni in determinate località. Inizialmente il Senato aveva vietato le manifestazioni con più di 50 partecipanti, ma da quando le regole sono state ulteriormente inasprite, gli incontri pubblici e non pubblici in locali chiusi e all’aperto sono stati tassativamente proibiti. Non solo: se il regolamento sarà esteso oltre il 19 aprile, anche i numerosi eventi previsti per il 1°maggio subiranno analogo destino. Così, i grandi raduni dei sindacati e anche gli appuntamenti radicali di sinistra che si tengono a Kreuzberg o, più recentemente, a Friedrichshain, sono a rischio, poiché frequentati ogni anno da migliaia di partecipanti, che renderebbero impossibile la tutela della salute. Il Senato ha inoltre già annullato il grande festival di strada “Myfest” del 1° maggio a Kreuzberg.



© RIPRODUZIONE RISERVATA