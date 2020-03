Coronavirus Germania: 262 casi, 0 morti/ Economia a rischio, annullate tre fiere

Al pari di Italia e Francia, anche la Germania si trova costretta a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, che si sta rapidamente diffondendo sul suolo nazionale. Secondo gli ultimi dati ufficiali rilasciati dall’istituto Robert Koch, sono in totale 262 le persone infette, e l’agente patogeno Sars-CoV-2 è stato rilevato in quasi tutti i länder federali. Nel Nordreno-Vestfalia, una delle aree maggiormente colpite dal virus, il numero di infezioni è aumentato in modo significativo. Intanto, a Stade, in Bassa Sassonia, un insegnante di una scuola elementare è risultato positivo al tampone; tuttavia, il dipartimento della sanità pubblica del distretto non ha ritenuto necessario cancellare le lezioni al liceo “Vincent-Lübeck”. La docente era stata a scuola l’ultima volta venerdì scorso, ma solamente lunedì aveva mostrato sintomi simili all’influenza. Nel frattempo, come già verificatosi ad altre latitudini, numerosi grandi eventi sono stati cancellati a causa del Coronavirus, come la fiera di Hannover, la fiera del libro di Lipsia e la fiera del turismo ITB di Berlino. Oltre all’ambito delle manifestazioni, anche il comparto economico tedesco potrebbe presto entrare in crisi e il timore che ciò avvenga inizia a serpeggiare fra i banchi delle istituzioni.

CORONAVIRUS GERMANIA: 262 CASI, 0 MORTI. RISCHIO CONCRETO DI RECESSIONE ECONOMICA

Gli effetti del Coronavirus in Germania potrebbero rivelarsi devastanti non soltanto in termini di contagi, ma anche di recessione. Stando a quanto riportato nel nuovo rapporto trimestrale della Federazione delle Industrie Tedesche, la crescita economica minaccia quasi di arrestarsi e, qualora non avvenisse una normalizzazione nei Paesi colpiti dall’epidemia nel secondo trimestre del 2020, si assisterebbe a una diminuzione della produzione economica in Germania per l’intero anno. Intanto, il leader della fazione di sinistra, Dietmar Bartsch, chiede al governo federale di spingere per un rapido sgravio fiscale per i dipendenti in occasione del vertice della coalizione di domenica prossima. A suo dire, l’indennità di base esente da imposte, che nel 2020 ammonterà a 9408 euro, dovrebbe essere aumentata “a ben oltre 10mila euro”. Ora ci si attende che il ministro dell’Economia, Peter Altmaier, e il ministro delle finanze, Olaf Scholz, mettano rapidamente sul tavolo un pacchetto di stimoli economici proprio a tal fine, ovvero rallentare la recessione economica prevista a seguito dello spread generato dal Coronavirus.

