Coronavirus Germania: 28 morti, 12327 casi/ 519 infetti a Berlino, 9 sono gravi

Crescono a vista d’occhio i numeri che danno vita al bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Germania, dove il totale dei casi confermati ha raggiunto quota 12.327, con 28 morti e 105 persone guarite. Prendendo in considerazione esclusivamente la capitale, i contagi sono saliti a 519 (286 maschi e 232 femmine, più un individuo il cui genere non è stato reso noto), come annunciato dal ministro della Sanità di Berlino, Dilek Kalayci. Di questi, 28 sono trattati in ospedale e 9 si trovano ricoverati in terapia intensiva. Proprio a Berlino, nel corso della giornata di ieri, mercoledì 18 marzo 2020, la polizia aveva controllato a tappeto negozi e locali, affinché rispettassero le ordinanze di chiusura in vigore sin dalle prime ore del mattino, “chiudendo” oltre 130 attività regolarmente aperte pur non essendo essenziali. Intervento delle forze dell’ordine anche nei parchi pubblici, dove ancora troppe persone si muovevano in gruppo, contravvenendo così alle disposizioni governative e internazionali, emanata dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità.

CORONAVIRUS GERMANIA: OGGI RIUNIONE PER IL FUTURO ECONOMICO DEL PAESE

Non si possono neppure ignorare gli effetti devastanti che il Coronavirus sta avendo e provocherà sull’intero comparto finanziario tedesco. Così, alle 16 di oggi, giovedì 19 marzo, presso il ministero dell’Economia a Potsdam avrà luogo una tavola rotonda alla quale prenderanno parte anche sindacati e associazioni al fine di dibattere in merito a tale criticità, valutando al tempo stesso le misure più opportune da adottare al fine di sostenere concretamente non soltanto le aziende, ma anche i loro dipendenti. Giunge intanto notizia che il responsabile dell’Olympiastadion di Berlino, impianto calcistico che il 9 luglio 2006 vide la Nazionale di calcio italiana vincere la quarta Coppa del Mondo della sua storia ai rigori contro la Francia, ha offerto una riduzione dell’affitto dell’impianto di gioco all’Herta BSC. “Stiamo cercando una sorta di partnership – ha dichiarato TimoRohwedder –. D’altra parte, non possiamo addebitare costi per un servizio di cui non si è potuto usufruire e anche in caso di gare a porte chiuse non esigeremmo un canone di noleggio completo”.



