Coronavirus Germania: 3.194 morti, 130.072 casi/ Domani il via al lockdown?

Il bilancio relativo alla pandemia di Coronavirus in Germania si aggrava ulteriormente: stando agli ultimi dati aggiornati disponibili, sono 130.072 i casi confermati finora, per un totale di 3.194 decessi. Eppure, il Paese tedesco pensa già al lockdown, tanto che domani, mercoledì 15 aprile 2020, la cancelliera Angela Merkel ne discuterà con i premier di Stato per provare ad addivenire a una decisione comune. Il ministro degli Interni del Brandeburgo, Michael Stübgen, ritiene concepibile un allentamento delle severe regole restrittive, perlomeno nel settore del commercio al dettaglio. “Credo che nel settore dei servizi, soprattutto nel commercio al dettaglio, ci sia molto che si possa fare senza aumentare il rischio di infezione. Se aspettiamo troppo a lungo, il danno per molte persone sarà maggiore del rischio di tassi di infezione più elevati. Dobbiamo guardare la cosa molto, molto da vicino, con massima cautela, perché non possiamo rischiare per negligenza la vita umana”.

CORONAVIRUS GERMANIA: SCUOLE VERSO LA RIAPERTURA?

Nell’incontro di domani con i vertici statali della Germania, Angela Merkel presenterà anche l’appello dell’Accademia Nazionale delle Scienze Leopoldina, la quale ha chiesto di riportare alla normalità il calendario scolastico e di renderlo “realistico”. Gli scienziati hanno raccomandato di riaprire le scuole “il più presto possibile”, dando la precedenza, nell’ordine, alle scuole primarie, secondarie e superiori. Stübgen ha affermato che, a tal proposito, una decisione sarà necessaria al più tardi entro venerdì: “Come Brandeburgo, arriveremo a regolamenti il più possibile comparabili a livello nazionale”. A proposito di Brandeburgo: il premier, Dietmar Woidke, si è detto concorde sulla possibile ripartenza del motore economico della nazione, ma ha rimarcato con decisione che non potrà ripartire a pieno ritmo la vita pubblica così come è presente nell’immaginario collettivo. Evidenziando la necessità di essere accorti ora come non mai, Woitke ha aggiunto che “se decidiamo di allentare le restrizioni, andrà fatto passo dopo passo”.



