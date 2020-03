Coronavirus Germania: 3 morti e oltre 1500 casi/ Distretto di Heinsberg in ginocchio

Se la Francia ha registrato 500 casi di contagio da Coronavirus in più nelle ultime ventiquattr’ore, anche la Germania, purtroppo, ha assistito a una crescita esponenziale del numero di infetti, passato rapidamente da 1200 a oltre 1500. Di questi, ne sono morti tre: i primi due decessi sono avvenuti lunedì (nel distretto di Heinsberg e ad Essen), mentre poche ore fa (più precisamente nella serata di mercoledì 11 marzo 2020), sempre nel Nordreno-Vestfalia, è spirato un uomo di 73 anni di Übach-Palenberg presso l’ospedale di Heinsberg, come confermato da una portavoce del distretto. Si trattava di una persona in dialisi, che presentava già gravi patologie prima di contrarre il Covid-19. Resta ancora da chiarire, peraltro, dove e come possa essere stato contagiato. Intanto, l’istituto Robert Koch stima attualmente il rischio per la salute della popolazione nel suo complesso come “moderato”, ma è più elevato nel distretto di Heinsberg. Per completezza, rammentiamo negli scorsi giorni la morte di un cittadino tedesco in Egitto proprio per Coronavirus.

CORONAVIRUS GERMANIA: 3 MORTI E OLTRE 1500 CASI. IL PREMIER DEL NORDRENO-VESTFALIA: “STIAMO UNITI”

Nel frattempo, il premier del Nordreno-Vestfalia (una delle aree decisamente più flagellate dall’epidemia di Covid-19), Armin Laschet, ha messo tutti in guardia dai Laender che si muovono da soli in quest’emergenza sanitaria: “Possiamo rallentare la diffusione del virus solamente mediante un’azione congiunta e coordinata all’interno della cerchia degli stati e con un’azione intelligente e coerente”, ha dichiarato pochi minuti fa, prima delle consultazioni ministeriali berlinesi. Per sconfiggere il Coronavirus servono Paesi forti, pronti a tutto, soprattutto ad assumersi con sicurezza le proprie responsabilità. “Contiamo su uno stretto coordinamento. Andare avanti da soli non aiuta, ma crea disordine e rallenta. È proprio in una tale situazione di crisi che diventa chiaro che il federalismo è un’opportunità e allo stesso tempo una sfida. Gli stati e i Comuni sono in grado di giudicare e decidere sul posto ciò che è necessario per la vita pubblica in considerazione della tutela della salute”.

