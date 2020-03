Coronavirus Germania, 3 morti/ Merkel: “Il 60-70% della popolazione rischia contagio”

Nuovo bilancio sull’emergenza coronavirus in Germania: nelle scorse ore è stata registrata la terza vittima per il Covid-19. I casi positivi sono più di 1200 ma il numero è destinato a salire nel corso delle prossime ore. Come riporta il ministero della Sanità, la terza persona deceduta era di Heinsberg, nel land del Nord Reno Westfalia, dove erano già state registrate le altre due vittime. Intervenuta in conferenza stampa al fianco di Lothar Wieler, presidente del Robert Koch Institute, la cancelliera Angela Merkel ha spiegato: «Dobbiamo guadagnare del tempo per rallentare la diffusione del coronavirus. All’interno della popolazione ci sono dei gruppi vulnerabili che vanno protetti, dobbiamo fare in modo che il nostro sistema sanitario non venga sopraffatto». La Merkel ha poi evidenziato: «La nostra solidarietà, il nostro buon senso, i nostri cuori sono messi alla prova e io spero che la supereremo».

CORONAVIRUS GERMANIA: 3 MORTI, L’APPELLO DELLA MERKEL

Angela Merkel ha tenuto a sottolineare che la Germania corre il rischio che il 60-70% della popolazione venga contagiata, per questo motivo è necessario prendere tempo. La cancelliera ha poi invocato «una risposta coordinata dell’Unione Europea»: «Speriamo sinceramente che le dure misure adottate in Italia portino ad un cambiamento in meglio». Pochi minuti fa è arrivata la notizia di un primo caso di contagio da Covid-19 nel mondo del calcio tedesco: parliamo di Timo Hubers, difensore dell’Hannover. Ecco la nota diramata dal club neroverde: «I compagni di squadra sono testati per precauzione. Si presume che Hübers sia stato infettato durante un evento a Hildesheim sabato scorso. Dal momento che il 23enne non ha avuto contatti con i suoi compagni di squadra dal momento dell’infezione, che è stata localizzata con precisione, non si può presumere che i compagni di squadra si siano infettati da lui».

