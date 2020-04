Coronavirus Germania, 4.500 morti/ A Monaco in centinaia sulle spiagge dell’Isar

Pubblicità

Continua la lente decrescita dell’epidemia da coronavirus in Germania. Come si può leggere dalla mappa della John Hopkins University, le vittime totali sono solo 4.538 nella nazione governata dalla cancelliera Angela Merkel, un quarto rispetto a Italia e Spagna. Gli infetti, invece, sono 143.724, quinta nazione al mondo dietro a Stati Uniti, Spagna, Italia e Francia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono aumentati di 2.458 unità, mentre le nuove vittime sono state solo 184, in calo rispetto ai 242 di sabato e i 299 di venerdì. La Germania si conferma quindi la nazione meno infetta d’Europa fra le “Big”, con il blocco che ha funzionato e ha dato i frutti sperati, contenere appunto l’emergenza. E di fatto il lockdown è già terminato da quelle parti del mondo, come confermato anche da una foto circolante nelle ultime ore, proveniente dalle sponde del fiume Isar, in quel di Monaco di Baviera, dove centinaia di persone si sono riversate sulle spiagge locali, vista la calura tipicamente estiva di questi giorni.

CORONAVIRUS GERMANIA, LA MERKEL: “MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI E NEI NEGOZI”

Come ripetiamo ormai da giorni, a incidere sull’epidemia “soft” sono stati il numero di tamponi elevati, ma anche i posti letto in terapia intensiva, e probabilmente, una popolazione più ligia ai doveri e a rispettare le direttive, rispetto a quella italiana, decisamente più “anarchica”. Nelle scorse ore Angela Merkel ha fatto sapere che “La curva (delle infezioni) è diventata più piatta, ma deve ancora essere in una forma che non sovraccarichi il nostro sistema sanitario”. I negozi più piccoli dovrebbero riaprire a breve, mentre per inizio di maggio dovrebbe scattare il ritorno sui banchi di scuola da parte degli alunni. Inoltre, sarà obbligatorio indossare le mascherine sui mezzi pubblici e all’interno dei negozi. “Si raccomanda di utilizzare le maschere nei trasporti pubblici – le parole ancora delle Merkel – e durante lo shopping”.



