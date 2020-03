Coronavirus Germania: 44 morti, 15.439 casi/ Lite in Senato sul coprifuoco a Berlino

Il Coronavirus dilaga anche in Germania, dove, stando ai dati aggiornati alle 10 di oggi, venerdì 20 marzo 2020, risultano 15.439 casi confermati e, purtroppo, 44 decessi. Sono invece 115 i pazienti guariti. Il Covid-19 si sta diffondendo con rapidità anche nella capitale, dove, secondo quanto riferito dalla senatrice della Sanità, Dilek Kalayci, finora sono state rilevate 688 infezioni. Va letta anche in questo senso la strategia adottata per combattere l’epidemia, quel “coprifuoco” di Berlino oggetto di una lite in Senato, poiché ritenuto dai senatori Ramona Pop e Klaus Lederer eccessivo. Il sindaco cittadino, Michael Müller, ha definito il coprifuoco “una misura prudente”, che però non può essere la “panacea di tutti i mali”. “Faccio ancora appello al buon senso di ognuno di noi per dare una mano ora, si tratta della salute di tutti noi”, ha aggiunto sulle frequenze di Rbb Inforadio. “Molte persone hanno capito di cosa si tratta ora, evitando il più possibile il contatto. Ma ci sono ancora persone che stanno vicine, festeggiano, organizzano feste”.

CORONAVIRUS GERMANIA: AIUTI AI SENZATETTO E RIMBORSI SUI TRASPORTI

Nel frattempo, la senatrice Elke Breitenbach vuole offrire ai senzatetto della capitale nuovi alloggi dopo la fine degli aiuti per la refrigerazione. “Abbiamo bisogno di un paracadute anche per loro. Dobbiamo offrire loro qualcosa di simile a una casa”. Per questo motivo si stanno esaminando nuovi contratti di affitto, in particolare per tre alloggi, l’offerta dovrebbe andare ben oltre un pernottamento d’emergenza. Intanto la VBB (agenzia di trasporti) ha comunicato che chiunque abbia acquistato un abbonamento stagionale, un abbonamento mensile o settimanale, e non possa utilizzarlo a causa di malattia o infortunio, può chiedere ufficialmente rimborso. Il provvedimento vale anche per i casi di quarantena ordinati ufficialmente. Non è tutto: se le restrizioni dovessero esistere per un periodo di tempo più lungo o dovessero essere inasprite (aspetto tutt’altro che distante dalla realtà), “il regolamento sarà rivisto applicando il buon senso nei confronti dei nostri clienti. Saranno valutazioni che faremo comunque in un secondo momento”.



