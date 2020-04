Coronavirus Germania: 5.086 morti, 148.453 casi/ Mascherine obbligatorie sui pullman

Pubblicità

Anche la Germania, al pari di numerose altre nazioni del Vecchio Continente e del mondo, si trova quotidianamente a fare letteralmente i conti con la pandemia di Coronavirus e con numeri impietosi: nel Paese tedesco, dalla scoperta del primo contagio, sono stati confermati 148.453 casi, con 5.086 persone decedute dopo avere scoperto la propria positività al Covid-19. Intanto, la città di Berlino, come la maggioranza degli altri Land tedeschi (già 10 sui 16 totali), ha reso obbligatoria la mascherina sui mezzi pubblici a partire da lunedì 27 aprile 2020, poiché sugli stessi è impossibile assicurare il rispetto delle distanze interpersonali. Dopo tale annuncio, tuttavia, per bocca di molti cittadini è nato un acceso dibattito, legato alle oggettive difficoltà di reperimento delle mascherine protettive. “La situazione della risposta alla domanda crescente non può ancora considerarsi soddisfacente“, ha dichiarato Reiner Kern, portavoce dell’Associazione Federale delle Associazioni Farmacie Tedesche, al team editoriale del quotidiano “Berliner Morgenpost”.

Pubblicità

CORONAVIRUS GERMANIA: ANCHE IL PREMIER DEL NORDRENO-VESTFALIA SPINGE PER L’ALLENTAMENTO

La discussione su un ulteriore allentamento delle misure di contenimento del Coronavirus continua senza sosta, anche dopo gli appelli della cancelliera Angela Merkel e dei virologi. Il premier di Stato del Nordreno-Vestfalia, Armin Laschet, punta a un ulteriore allentamento delle restrizioni nel mese di maggio, dichiarando che “è giunto il momento di pensare ad altre misure congiunte, che vengano adottate da tutti”. Secondo Laschet, ulteriori aperture dovrebbero includere asili, parchi giochi e scuole, dal momento che per molti bambini la vita reale è stata abbandonata da tempo e c’è la massima urgenza di riportarli fuori dalle loro abitazioni per restituire loro la quotidianità che meritano. Infine, giunge la notizia della cancellazione del tour del cantante rock Udo Lindenberg (73 anni), che avrebbe dovuto prendere il via a Kiel il prossimo 21 maggio. I soldi dei biglietti già acquistati saranno interamente rimborsati e un nuovo tour è in programma per il 2021, con 19 concerti che toccheranno anche le città di Berlino, Zurigo e Vienna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA