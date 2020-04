Coronavirus Germania: 5.315 morti, 150.666 casi/ Volkswagen riapre fabbrica a Zwickau

Pubblicità

Il Coronavirus in Germania fa segnare quotidianamente nuovi ritocchi verso l’alto nel bilancio complessivo dei contagi e dei decessi dall’avvento della pandemia nel Paese tedesco: il numero dei casi confermati si attesta, ad oggi, a quota 150.666, mentre le persone morte dopo avere scoperto di aver contratto il Covid-19 sono in tutto 5.315. Mercoledì 22 aprile 2020 la cancelliera Angela Merkel ha incontrato i leader di partito e di fazione della CDU, della CSU, della SPD e i più importanti ministri per discutere delle spese e delle misure economiche adottate e da adottare in materia di Coronavirus, con i discorsi che si sono protratti sino a notte inoltrata. Fra gli argomenti trattati vi sono le indennità per il lavoro a tempo parziale, gli aiuti immediati per i lavoratori autonomi e gli sgravi per alberghi e ristoranti. I leader della CDU, della CSU e della SPD hanno raggiunto un’intesa sui nuovi aiuti dal valore di miliardi di euro per i dipendenti, i locali di ristorazione e le scuole. L’indennità per il lavoro a orario ridotto sarà aumentata per compensare le perdite negli introiti, soprattutto per quanto concerne i lavoratori a basso reddito.

CORONAVIRUS GERMANIA: VOLKSWAGEN RIAVVIA LA PRODUZIONE IN SASSONIA

La casa automobilistica Volkswagen ha riavviato la produzione di veicoli dopo più di cinque settimane di stop legate alla pandemia di Coronavirus. Il lavoro è ripartito presso l’impianto di Zwickau, in Sassonia, dove l’ammiraglia tutta elettrica del gruppo, l’ID3, è in costruzione da novembre. Allo stesso tempo, l’impianto di motori di Chemnitz sarà gradualmente rimesso in funzione, come annunciato dall’azienda stessa. Lunedì 27 aprile, invece, riapriranno i battenti la fabbrica di Dresda e gli stabilimenti di Wolfsburg, Emden e Hannover. Per garantire la sicurezza e l’incolumità dei circa 10mila dipendenti delle tre sedi, Volkswagen si affida, tra l’altro, a standard igienici severi e a intervalli di pulizia ravvicinati. Ad esempio, i lavoratori devono indossare una protezione per la bocca e il naso in aree dove non è possibile mantenere una distanza di 1,5 metri. Nelle strutture di Bratislava, in Slovacchia, le linee sono già state adottate lunedì. Anche alcuni impianti di componenti appartenenti al gruppo automobilistico tedesco sono tornati al lavoro.



