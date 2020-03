Coronavirus Germania: 53mila casi, 395 morti/ “Lockdown almeno fino al 20 aprile”

Crescono i contagi anche in Germania. Nelle ultime 24 ore il numero di persone infette da coronavirus è salito a quota 53.340, mentre i morti continuano ad essere contenuti, essendo attualmente “solo” 395, dietro in Europa a Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Olanda. Tutto merito, stando a quanto spiegano gli esperti, dei numerosi tamponi che le autorità tedesche hanno effettuato sulla popolazione in questi ultimi giorni: più asintomatici si scoprono, più si riesce a contenere il virus e quindi anche le vittime. Fatto sta che, nonostante l’epidemia da covid-19 sia meno letale che altrove, in Germania continuano le misure restrittive, e andranno avanti almeno per un altro mese. A dichiararlo al quotidiano Tagesspiegel, è stato Helge Braun, capo di gabinetto della cancelleria di Berlino, che ha ammesso: “Non ci sarà alcuna allentamento delle misure di contenimento contro la pandemia di coronavirus in Germania prima del 20 aprile”.

CORONAVIRUS GERMANIA: CONFRONTO CONTO-MERKEL

“Fino ad allora – ha aggiunto e concluso Braun – tutte le misure rimarranno in vigore”. Braun ha fatto anche sapere che è probabile che le misure restrittive dureranno più a lungo per le categorie più a rischio, a cominciare dagli anziani, che dovranno mantenere il distanziamento social e di conseguenza i contatti, di più rispetto ai giovani. Nel frattempo in seno all’Unione Europea si discute sugli euro bond, la proposta avanzata dal presidente del consiglio italiano, Giuseppe Conte, e sottoscritta anche da altri stati membri, a cominciare dalla Francia. In poche parole, consiste in una “moneta” che verrebbe poi equamente pagata come debito, da tutti gli stati dell’Ue, e i paesi più ricchi, Germania in primis, avrebbero storto il naso. A riguardo proprio il primo ministro italiano, parlando stamane con il quotidiano finanziario Il Sole 24 Ore, ha spiegato: “Merkel? Più che un litigio è stato un confronto duro e franco, perché stiamo vivendo un’emergenza che sta mietendo un alto numero di vittime tra i nostri cittadini e sta producendo una severa recessione economica”.



