Coronavirus Germania: 541 morti, 62.435 casi/ 125 nuovi contagi a Berlino

Il Coronavirus in Germania non rallenta la sua corsa, tanto che quello tedesco è il quinto Paese al mondo per numero di casi (62.435, esattamente a metà strada fra la Spagna, che ne conta 80mila, e la Francia, dove ve ne sono 40mila), che, fortunatamente, non vanno di pari passo con i decessi (“solo” 541). Secondo il Ministero della Salute del Brandeburgo, è stato dimostrato che 833 persone sono state finora infettate dal Covid-19 e nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 98 nuovi contagiati. Di questi, 65 sono stati trasferiti in ospedale e 16 di loro necessitano della respirazione artificiale. La maggior parte delle infezioni da Coronavirus è stata registrata nella città di Potsdam, dove 109 persone sono risultate positive all’agente patogeno. Nel distretto di Potsdam-Mittelmark vi sono al momento 98 casi, mentre sono 84 quelli presenti nel distretto di Oberhavel. Con sei casi, la città di Francoforte ha invece fatto registrare il numero più basso, seguita dal distretto di Prignitz (9).

CORONAVIRUS GERMANIA: BERLINO FLAGELLATA DAL COVID-19

A Berlino, il numero di infezioni da Coronavirus confermate è aumentato di 125 casi nelle ultime 24 ore, portando così il totale a 2462. Questo è quanto è stato annunciato dall’amministrazione del Senato, che ha precisato che finora nella capitale sono morte undici persone positive al Covid-19. Delle persone infette, 1307 sono uomini, 1150 donne. In cinque casi, invece, il sesso non è stato reso noto. 312 persone sono isolate e curate in ospedale, 70 delle quali ricevono cure mediche intensive. La senatrice della Sanità Dilek Kalayci (SPD) ha annunciato che l’ospedale emergenziale con 1000 posti letto nel quartiere fieristico sarà pronto per l’inaugurazione alla fine di aprile/inizio maggio. La senatrice della Sanità ha assicurato che l’ulteriore fornitura di tute protettive, mascherine e guanti è assicurata e che ospedali, case di cura e medici hanno ricevuto il materiale necessario. Rivolgendosi ai berlinesi, Kalayci ha detto: “Siamo ancora ben lontani dall’essere fuori pericolo, e dobbiamo continuare a disciplinarci”.



