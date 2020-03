CORONAVIRUS GERMANIA, 559 MORTI/ Casi in aumento: “Restrizioni proseguiranno”

Non accenna a migliorare la situazione coronavirus in Germania, con il governo federale che alla luce degli ultimi numeri non può neanche prendere in considerazione l’idea di allentare le restrizioni assunte nell’ottica di contenere il contagio. Attualmente i casi positivi sono più di 62mila in tutto il Paese, con i decessi che hanno superato anche la soglia dei 550. Il portavoce dell’esecutivo retto da Angela Merkel, Steffen Seibert, ha ammesso che “Abbiamo bisogno di tutte le misure senza sosta”. La cancelliera è infatti convinta che “sarebbe irresponsabile aumentare le speranze che non potranno essere soddisfatte in seguito”. Domenica governo federale e Laender hanno concordato misure più stringenti visto che troppe persone – spiega la Bild – non hanno preso sul serio gli avvertimenti e hanno tenuto una distanza troppo ridotta o del tutto assente.

CORONAVIRUS GERMANIA: 46 MORTI NELLE CASE DI RIPOSO

Così come in Italia e altri Paesi, anche la Germania sta sperimentando la difficoltà di contenere il contagio nelle case di riposo, dove risiedono gli anziani più fragili e il coronavirus si diffonde più facilmente visti i contatti ravvicinati tra operatori ed ospiti. Secondo la Bild almeno 46 morti arrivano da case di riposo in Bassa Sassonia, Sassonia-Anhalt, Baviera e Baden-Württemberg. Le somiglianze tra Italia e Germania riguardano anche le modalità di comunicazione da parte del governo nei confronti del popolo. Dubbi in merito sulle strategie del governo sono stati espressi dalla Bild, secondo cui “personaggi storici come Winston Churchill hanno giurato alle persone le peggiori difficoltà, hanno fatto la storia con discorsi. La Merkel deve parlare alla nazione ogni giorno. Deve dire chiaramente come vogliamo sconfiggere l’epidemia”. A Berlino ascolteranno i consigli del principale quotidiano del Paese o lasceranno alle istituzioni sanitarie il compito di illuminare il cammino?



