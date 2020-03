Coronavirus Germania: 5813 infetti/ Frontiere chiuse: si teme un blocco delle merci

In Germania il numero di contagiati da coronavirus è di 5.813, mentre le vittime sono ancora poche, “soltanto” 13. Nonostante i dati non siano allarmanti come in altre nazioni europee, il governo tedesco ha deciso di isolarsi, chiudendo le frontiere dalle ore 8:00 di stamane con Francia, Svizzera, Danimarca, Lussemburgo e Austria, garantendo comunque il libero transito delle merci, nonché dei lavoratori pendolari. La decisione è giunta nella giornata di ieri, presa attraverso una conference call della cancelliera Angela Merkel con i governatori di Baviera, Baden Wurttemberg, Renania Palatinato e Saarland. Ovviamente, da oggi in avanti, ci saranno controlli più serrati alle frontiere, mentre tutti i cittadini stranieri faranno molta più fatica ad entrare in territorio germanico. La decisione è stata presa anche per impedire l’assalto ai supermercati sulle zone di confine, visto che, come riferito dalla Bild nelle scorse ore, pare che numerosi stranieri abbiano acquistato in massa presso i market tedeschi, e ciò non starebbe bene al popolo della Merkel.

CORONAVIRUS GERMANIA “LA SITUAZONE E’ MOLTO SERIA”

“La situazione è molto seria”, le parole del ministro dell’Interno, Horst Seehofer “si può entrare nel Paese soltanto adducendo motivazioni solide”. La chiusura delle frontiere sta iniziando a far preoccupare, e non poco, Bruxelles, in quanto il prossimo passo potrebbe essere il blocco delle merci, con tutto ciò che ne deriva. Se infatti la situazione dovesse peggiorare, si verificherebbe una carenza di generi alimentari, situazione che nessun governo vorrebbe che capitasse. Intanto giunge una curiosa storia da Hoffenheim: il presidente dell’omonima squadra che milita in Bundesliga, Dieter Hopp, è il principale investitore della Curevac, la società che in collaborazione con il ministero tedesco della salute, >starebbe per realizzare il primo vaccino assoluto contro il covid-19. Sembra che Donald Trump abbia già offerto un miliardo di dollari per averlo in esclusiva, ma pare che Hopp abbia rimandato al mittente la proposta.



