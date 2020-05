Coronavirus Germania, 6.800 morti, 165mila casi/ Governo vs regioni per lockdown

Pubblicità

Nuovo appuntamento con l’epidemia da coronavirus in Germania. Anche oggi analizziamo i dati forniti dall’aggiornatissima mappa della John Hopkins University, che racconta di 6.812 morti da inizio epidemia, la nazione d’Europa fra le grandi con meno vittime in assoluto, mentre gli infetti sono saliti a quota 164.967. In merito alla nazione tedesca sono giunte notizie discordanti nella scorsa settimana, con diverse fonti che raccontavano di casi in aumento dopo la fine del “lockdown”, e altre che smentivano tale situazione. Fatto sta che così come in Italia e negli Stati Uniti, anche in Germania è diatriba fra il governo centrale e quelli locali. A riguardo ha parlato il ministro della Cancelleria, Helge Braun, che ha criticato la decisione di diversi tribunali di annullare le misure anticoronavirus messe in atto.

CORONAVIRUS GERMANIA: LETTERA DI MERKEL PER VACCINO

E’ uscita allo scoperto anche la cancelleria Angela Merkel, che ha redatto una lettera firmata anche dal presidente francese, Emmanuel Macron, e dal primo ministro italiano, Antonio Conte, circa la coalizione internazionale per trovare un vaccino contro il coronavirus, la «World Against Covid-19», nata sotto l’egida di Onu e Oms, e che verrà presentata nelle prossime ore dalla Commissione Europea. Di questa squadra, che ha l’obiettivo di unire gli sforzi dei vari paesi per trovare una cura efficace, farà parte anche il filantropo Bill Gates, che nella giornata di ieri ha colloquiato in videochiamata con Conte, proprio sulla questione vaccini. L’iniziativa punta a raccogliere ben 7.5 miliardi di euro e fondamentale a riguardo potrebbe essere l’ingresso nel dream team degli Stati Uniti, che per il momento si è tenuto alla larga. Infine, per quanto riguarda lo sport ed in particolare la Bundesliga, restano ancora molte le incertezze riguardanti la ripresa del campionato, tenendo conto che il Colonia ha registrato tre casi di positività.



