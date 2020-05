Coronavirus Germania, 7.900 morti, 175mila casi/ Indice R con 0 fra 0.8 e 0.7

Pubblicità

Sono 175.752 gli infetti da coronavirus in Germania da quando è scoppiata la pandemia. Lo si può leggere sulla mappa aggiornata dell’università John Hopkins, in cui si può altresì evincere come la nazione tedesca sia l’ottava al mondo per numero di contagiati, nonché la sesta a livello europeo dopo Russia, Regno Unito, Spagna, Italia e infine Francia. Nelle ultime 24 ore il dato relativo ai contagi tedeschi è salito di 583 persone, come riferito al solito dall’Istituto Robert Koch, mentre le vittime registrate in più rispetto alla giornata di venerdì sono state 33, un numero leggermente in crescita rispetto alla precedente rilevazione. Continua comunque ad essere decisamente contenuto il dato relativo ai decessi, “solamente” 7.938 morti da quando è iniziata l’emergenza, quasi un quinto rispetto ai contagi della nostra penisola. Grazie a questi numeri positivi la Germania è stata la prima nazione fra le big d’Europa ad allentare le misure di lockdown, e già venerdì scorso ha riaperto i ristoranti e numerose altre attività.

CORONAVIRUS GERMANIA, PROTESTE ANTI LOCKDOWN

Il governo di Berlino ha inoltre abolito la quarantena obbligatoria (imposta in precedenza a marzo), a tutte le persone straniere che entrano in Germania da un altro paese Ue. Resta comunque ballerino il famoso indice R con 0, il dato più osservato dai vari comitati scientifici mondiali, in quanto indica quante persone un infetto può contagiare, e di conseguenza, la velocità di propagazione del covid. L’indice di contagio è oscillato in queste ultime ore passando dalle 0.81 allo 0.75 e rialzandosi allo 0.8, un dato comunque contenuto e positivo visto che il governo tedesco ha specificato più volte che l’indice non deve alzarsi oltre la soglia critica dell’1.1. E anche in Germania, così come in altre nazioni del mondo come ad esempio negli Stati Uniti, in Gran Bretagna o Spagna, si sono tenute delle manifestazioni anti-lockdown, in particolare nelle città di Berlino, Stoccarda, Monaco, Francoforte, Lipsia, Norimberga e Brema, per riaprire tutto fin da subito.



