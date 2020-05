Coronavirus Germania, 7.914 morti, 174mila casi/ In 24 ore nessun decesso e 2 contagi

Pubblicità

Anche in Germania si registra un decisivo calo di decessi e contagi da Coronavirus. Secondo i dati dall’istituto Robert Koch (RKI) – l’ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive nel Paese – resi noti da Bild, la Germania ha attualmente 13.041 casi di Coronavirus attivi. Secondo il rapporto, ci sono state solo due nuove infezioni e non ci sono altri decessi legati al virus nelle ultime 24 ore. Il numero totale di casi registrati è di 174.355 (secondo la mappa della John Hopkins University & Medicine sono 176.369), mentre il numero di decessi rimane è di 7914. Le persone guarite attualmente sono invece 153.400. Indubbiamente la regione più colpita dagli effetti della pandemia resta la Baviera con 45.427 contagi e 2.283 morti. A seguire, il Nord Reno-Westfalia (36.286 casi positivi e 1.505 decessi) e il Baden-Wuertemberg (33.950 contagi e 1.648 decessi). A Berlino sono stati registrati invece 6.447 contagi e 182 morti. Così come in altri Paesi, anche in Germania nelle ultime ore si sono allentate le restrizioni imposte per tentare di limitare il più possibile i contagi e già dallo scorso venerdì hanno riaperto per la prima volta dopo il lockdown imposto due mesi fa i primi ristoranti.

CORONAVIRUS GERMANIA: COME PROCEDONO LE RIAPERTURE

La Germania dimostra di avere tutto sotto controllo, come emerso dai dati delle ultime 24 ore, sebbene questi possano risentire dei ritardi con cui solitamente vendono comunicati i numeri dai vari land nel fine settimana. Anche la Germania è ripartita dopo due mesi di stop totale per via del lockdown imposto per far fronte all’emergenza sanitaria scatenata dal Coronavirus. A riaprire per primi sono stati i bar ed i ristoranti dove staff e clienti sono chiamati a rispettare delle regole molto rigide. In primo luogo il distanziamento sociale, sul quale si basa la maggiore attenzione. E così, ad esempio, i componenti di due famiglie separate possono condividere lo stesso tavolo purché mantengano la distanza di 1,5 metri l’uno dall’altro. Il personale ha l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione personale tra cui le mascherine mentre i clienti sono invitati a farlo. In merito alle regole relative ai ristoratori e non solo, è sceso in campo anche il Senato di Berlino che ha fortemente consigliato ai ristoranti di registrare tutti i dettagli dei propri clienti; in questo modo in caso di infezione potrebbero essere rintracciati per eventuali controlli.



