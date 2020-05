CORONAVIRUS GERMANIA: 738 NUOVI CASI IN 24 ORE/ Merkel: “Il pericolo non è finito”

Pubblicità

Le autorità sanitarie del Robert Koch Institute (RKI) hanno segnalato 738 nuove infezioni da coronavirus nelle ultime 24 ore. Di conseguenza 181.196 persone in Germania hanno contratto il contagio dall’inizio dell’epidemia. L’RKI ha sottolineato che a causa dei controlli di qualità, i dati aggiornati quotidianamente possono ancora cambiare. Inoltre, il numero di nuovi casi potrebbe contenere errori per motivi tecnici. Secondo le informazioni diramate dall’RKI, finora 8489 persone sono morte a causa del coronavirus: in particolare sono 39 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Interessante il dato relativo al valore R0: l’indice di contagiosità è salito a 0,85 (dato aggiornato alla mezzanotte di venerdì 29 maggio) dallo 0,61 del giorno precedente. In media, dunque, dieci persone infette infettano più di altre otto persone.

CORONAVIRUS GERMANIA: ANGELA MERKEL, “NON SOTTOVALUTARE IL PERICOLO”

Pochi dubbi sul fatto che la grande protagonista dell’emergenza sanitaria in Germania sia stata Angela Merkel. La leadership della Cancelliera è emersa tanto in patria quanto in Europa, ma è ai suoi concittadini che si è rivolta adesso mettendo in guardia da pericolose sottovalutazioni: “Finora abbiamo superato questo test abbastanza bene. Tutti insieme, una stragrande maggioranza delle persone nel nostro Paese, siamo stati guidati da cautela, ragione e responsabilità per gli altri”, ha detto la politica della CDU in un video messaggio. “Alcune persone ora credono che, poiché non si è verificata la grande sofferenza di massa, il pericolo non è mai stato così grande. Che errore! Vi chiedo: godiamoci tutto ciò che sta accadendo ora e sfruttiamolo. Ma cerchiamo di essere rispettosi e di rispettare i bisogni di protezione degli altri”. La Merkel, scrive Der Spiegel, ha inoltre fatto riferimento ai programmi di aiuti pubblici esistenti e ha annunciato un ulteriore piano di stimolo economico la prossima settimana”.



