Coronavirus Germania: 8.193 morti, 177.827 casi/ Chiude 2 mesi l’aeroporto di Tegel?

Dall’avvento della pandemia di Coronavirus sino ad oggi, la Germania ha registrato 177.827 casi di positività e 8.193 decessi. Da Berlino giunge nel frattempo la notizia che l’industria alberghiera si attende una lenta ripresa dopo il grave tracollo economico di questi mesi: l’auspicio è che il turismo nella Capitale riprenda a crescere in modo significativo in estate, come sottolineato da Thomas Lengfelder, direttore generale dell’associazione degli alberghi e dei ristoranti di Berlino alla Deutsche Presse-Agentur. “Non posso ancora crederci: ci vorranno anni prima di raggiungere di nuovo le fantastiche cifre del 2019, a meno che non si sviluppi rapidamente un vaccino e l’economia generale si riprenda più velocemente di quanto tutti pensiamo”. Intanto, a partire dal 25 maggio i turisti potranno di nuovo soggiornare negli hotel di Berlino, ove, soltanto un anno fa, sono stati ospitati circa 14 milioni di visitatori e il numero di pernottamenti è salito a 34,1 milioni, con un tasso d’occupazione pari all’80%. Tempi che, purtroppo, sembrano così lontani…

CORONAVIRUS GERMANIA: SI VA VERSO LA CHIUSURA DELL’AEROPORTO DI TEGEL

La prevista chiusura temporanea dell’aeroporto di Berlino Tegel, che dovrebbe essere decretata in data odierna, occuperà ancora una volta i rappresentanti dei Länder Berlino e Brandeburgo e del Governo federale. I proprietari della società aeroportuale si riuniranno in assemblea in videoconferenza. La compagnia aeroportuale vuole sospendere per due mesi l’attività di Tegel per limitare i costi in vista del calo del numero di passeggeri durante l’emergenza epidemiologica, con il traffico aereo sulla Capitale che si concentrerebbe quindi a Schoenefeld. Tuttavia, recentemente il Governo federale si è dimostrato restio ad avallare tale ipotesi, in quanto il nuovo terminal governativo del futuro aeroporto della capitale Schoenefeld non è stato ancora completato. Il capo di Berlino Tegel, Engelbert Lütke Daldrup, ha domandato all’autorità aeronautica berlinese di sospendere l’obbligo operativo dell’infrastruttura per un periodo iniziale di due mesi. Tuttavia, è scettico sul fatto che Tegel tornerà fruibile prima della chiusura definitiva a novembre, che è comunque prevista.



