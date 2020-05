Coronavirus Germania: 8.270 morti, 178.531 casi/ Ospedale Potsdam ammette errori

Pubblicità

Il Coronavirus in Germania ha fatto segnare, dall’avvento della pandemia ad oggi, 178.531 casi, con 8.270 persone decedute dopo avere scoperto la propria positività al Covid-19. Intanto, dopo il polverone generato da alcune morti, l’ospedale Ernst von Bergmann di Potsdam ha ammesso i propri errori, dichiarando che le infezioni dei pazienti e dei dipendenti avrebbero dovuto essere considerate nel loro possibile contesto. “Per migliorare questo aspetto in futuro, la collaborazione tra l’igiene ospedaliera e il medico dell’azienda sarà rafforzata e più strettamente interconnessa”, ha spiegato l’amministratore delegato, Hans-Ulrich Schmidt. “Inoltre, la documentazione e i processi di reporting erano ovviamente meno affidabili di quanto richiesto dagli standard interni”. Nel più grande ospedale di Potsdam, nel mese di marzo si sono annidate tra i malati e i dipendenti numerose infezioni da Sars-CoV-2. Attualmente, sono 45 le persone contagiate che hanno perso la vita tra le mura del nosocomio tedesco.

CORONAVIRUS GERMANIA: SALE GIOCHI DEL BRANDEBURGO ANCORA CHIUSE AL PUBBLICO

Per il momento le sale giochi del Brandeburgo dovranno rimanere chiuse al pubblico. Il tribunale amministrativo superiore di Berlino-Brandeburgo ha confermato un regolamento corrispondente all’ordinanza statale di contenimento del virus Sars-CoV2 con due ordini di urgenza, che il tribunale ha annunciato nella serata di mercoledì 20 maggio 2020. In base a ciò, il regolamento è attualmente proporzionato e appropriato nonostante il calo dei dati statistici relativi alle infezioni da Coronavirus; infatti, considerate le maggiori libertà concesse alla cittadinanza, ci si aspetta che i clienti si fermino più a lungo nelle sale giochi rispetto, ad esempio, ai ristoranti e ai negozi, che possono invece tornare a operare (con il dovuto rispetto delle prescrizioni per la tutela della salute pubblica) nel Brandeburgo, con un rischio di contagio nettamente più elevato. Inoltre, stando a quanto riferito da fonti locali, il Ministero della Salute avrebbe esaminato se fosse possibile consentire un ulteriore allentamento delle restrizioni in caso di cambiamenti a breve termine.



