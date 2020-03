Coronavirus Germania: 94 morti, quasi 25mila casi/ A rischio 1 milione di lavoratori

Il Coronavirus in Germania si sta dimostrando implacabile giorno dopo giorno, esattamente sul modello di quanto avvenuto, purtroppo, in numerosi altri Stati del mondo, Italia compresa: secondo l’ultimo aggiornamento pervenuto (e risalente alla giornata di ieri, domenica 22 marzo 2020), nel Paese tedesco il numero dei decessi ha raggiunto quota 94, mentre i contagi totali sfiorano ormai le 25mila unità. Ricordiamo, peraltro, che la cancelliera Angela Merkel si è messa in autoquarantena perché un medico che l’ha curata è risultato positivo al Covid-19. Tutte le scuole e gli asili sono chiusi a livello nazionale, mentre in alcune regioni vi sono restrizioni sul numero di bambini che possono essere ammessi. Inoltre, inevitabilmente la vita pubblica in Germania risulta fortemente limitata a causa dell’epidemia. Non solo: in seguito all’incontro avvenuto meno di ventiquattr’ore fra tra il cancelliere e i ministri, il governo federale e i Länder hanno deciso di vietare, in linea di principio, gli incontri fra più di due persone.

CORONAVIRUS GERMANIA: A RISCHIO PIÙ DI UN MILIONE DI POSTI DI LAVORO

Gli effetti dell’epidemia di Coronavirus non si riverberano soltanto sulla sanità, che rimane, comunque, la priorità assoluta per ogni singolo governo mondiale. Tuttavia, non si possono non enumerare i possibili e prevedibili risvolti in materia economico-finanziaria, che potrebbero tradursi, per quanto concerne la Germania, nella perdita di più di mezzo trilione di euro e di oltre un milione di posti di lavoro, stando ai calcoli eseguiti dall’Ifo Institute di Monaco di Baviera. “I costi supereranno probabilmente qualsiasi cosa conosciuta dalle crisi economiche o dai disastri naturali in Germania negli ultimi decenni”, ha dichiarato pochi minuti fa il presidente dell’istituto, Clemens Fuest. “A seconda dello scenario, l’economia si ridurrà di 7,2-20,6 punti percentuali. Ciò corrisponde a costi che vanno dai 255 ai 729 miliardi di euro”. Inoltre, “la crisi sta causando anche massicce distorsioni nel mercato del lavoro. Si potrebbero tagliare fino a 1,8 milioni di posti di lavoro soggetti ai contributi sociali e oltre sei milioni di persone potrebbero essere colpiti dal lavoro a orario ridotto”.



