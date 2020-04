CORONAVIRUS, GERMANIA A CORTO DI PASTA/ L’Italia invia 300mila pacchi di spaghetti

L’emergenza coronavirus può causare anche strani danni collaterali. La Germania è uno dei paesi più colpiti, ha superato gli 80.000 contagi ed è ormai si appresta ad essere il quarto paese a superare la Cina per numero di infetti da covid-19, dopo gli Stati Uniti, l’Italia e la Spagna. Finora non c’è stata carenza di generi alimentari nei supermercati nonostante la produttività del paese si sia fortemente rallentata, come tutti i paesi costretti a restare in casa per l’emergenza, mettendo sotto chiave la popolazione per cercare di limitare il contagio. Il primo effetto inaspettato sugli scaffali però è la mancanza di pasta: a Berlino inizia ad esserci una forte carenza di un genere alimentare ormai sempre più importato dall’Italia: e proprio l’Italia ha deciso di venire in soccorso dei tedeschi, e non poteva che essere il paese simbolo della pastasciutta ad aiutare la Germania nei rifornimenti.

TRENI SPECIALI VERSO NORIMBERGA

L’Italia ha dunque messo da parte le polemiche per la scarsa collaborazione che la Germania sta dimostrando in termini economici, inviando una grossa fornitura di pasta verso Norimberga. ”Diversi treni speciali hanno già portato oltre 60mila pacchi di fusilli, più di 75mila pacchi di penne e 250mila pacchetti di spaghetti dall’Italia a Norimberga, come prima consegna”, si legge in un comunicato diffuso oggi dall’Aldi, la catena di supermercati che ha voluto prendere in mano la situazione e collaborare con la Germania per far tornare la pasta sui tavoli dei tedeschi. La domanda di pasta è aumentata considerevolmente in questo periodo di quarantena in Germania e la catena di supermercati ha spiegato di avere delle difficoltà a soddisfarle e ad aumentare le importazioni. Questo perché probabilmente i tedeschi si stanno affidando maggiormente a cibo casalingo e un piatto di pasta è l’ideale per passare un po’ di tempo in famiglia, bloccati dal lockdown. La Schenker, il dipartimento di logistica delle ferrovie tedesche Deutsche Bahn, ha comunicato di aver già preso in consegna oltre duecento tonnellate di pasta.



