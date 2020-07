Coronavirus Germania “E’ già seconda ondata”/ Contagi sopra i 700, torna la paura

E’ già seconda ondata di coronavirus in Germania, o per lo meno, questo è quanto ha affermato dal governatore della regione della Sassionia, Michael Kretschmer: “La seconda ondata di Covid ha già raggiunto la Germania”. Parole forti che giungono non a caso, bensì, alla luce dei nuovi contagi in aumento in quella zona dell’Europa. Negli ultimi giorni, infatti, i casi giornalieri sono tornati a salire in maniera preoccupante nella nazione governata da Angela Merkel, ben al di sopra dei dati italiani. Ieri erano stato ad esempio 815 i nuovi casi, mentre per oggi ne sono stati scoperti altri 781, per un totale da quando è scoppiata la pandemia pari a 204.964. Il dato positivo è che in Germania si continua a morire relativamente poco per covid-19, visto che da inizio emergenza sono state “solamente” 9.118 le vittime per complicanze legate all’infezione, sette in più rispetto alla precedente rilevazione.

CORONAVIRUS GERMANIA, SECONDA ONDATA: “POTREBBERO TRASFORMARSI IN NUMERI ALTI”

Resta il fatto che i dati forniti dal Robert Koch Institute devono comunque fare riflettere anche perchè la Germania è stata all’unanimità la nazione che meglio ha saputo contenere l’epidemia fra le grandi dell’Unione Europea. Kretschmer, facente parte della Cdu, il partito della Cancelliera, ha aggiunto: “Abbiamo nuovi focolai di infezione ogni giorno, che potrebbero trasformarsi in numeri molto alti. Dobbiamo collaborare con le autorità sanitarie per rompere questa ondata ogni singolo giorno”. Non è da escludere, visto l’allarmismo, che possano essere istituti nuovi lockdown, così come accaduto in numerose altre zone del mondo, a cominciare dalla vicina Catalogna, in Spagna. Nella giornata di ieri, a conferma di quanto il covid-19 sia ancora una seria minaccia, è stato registrato il record giornalieri di contagi, come riferito dall’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità: ben 284.196 in sole 24 ore, il 15% in più rispetto al precedente record registrato giovedì (247.224 casi). Le vittime sono state invece in totale 9.753, per un computo aggiornato pari a 628.903.



