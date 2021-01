Coronavirus Germania, lockdown fino al 31 gennaio/ In Uk 440mila casi in 8 giorni

Si fa incandescente la situazione coronavirus in Europa a cominciare dal Regno Unito, dove nella giornata di ieri sono stati comunicati ben 60.916 nuovi contagi, il record assoluto in 24 ore, con una media superiore ai 50.000 casi giornalieri dal 29 dicembre ad oggi (circa 440mila negli ultimi otto giorni). Nel contempo crescono anche le vittime, 830 in 24 ore, numeri drammatici che hanno indotto il governo ad attuare un nuovo lockdown, il terzo da quando è scoppiata la pandemia di covid. Il ministro Michael Gove, il numero tre del governo Boris Johnson, ha parlato di “settimane molto, molto difficili”, prospettando una fine delle restrizioni solo a marzo: “Più il programma delle vaccinazioni sarà efficace, più sarà facile abolire le restrizioni… a marzo”.

C’è da dire che nel Regno Unito la campagna vaccinale sta proseguendo a gonfie vele e il premier punta ad arrivare a 13 milioni di vaccinati già entro la metà del mese prossimo. Intanto sono stati promessi nuovi aiuti economici pari a 4.6 miliardi di sterline, così come reso noto dal cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak.

CORONAVIRUS GERMANIA: NUOVE RESTRIZIONI FINO AL 31 GENNAIO

Situazione drammatica a causa del coronavirus anche in Germania, dove ieri è stato raggiunto, così come largamente anticipato, un accordo fra la Merkel e i lander per un nuovo lockdown fino al 31 gennaio, con scuole e attività non essenziali chiuse. Limitati gli spostamenti della popolazione a 15 chilometri dalla propria abitazione nelle zone rosse, quelle dove i contagi sono superiori ai 200 in sette giorni ogni 100.000 abitanti. Fra le misure che potrebbero essere introdotte anche la limitazione di far incontrare ad un nucleo famigliare una sola persona. Infine la situazione coronavirus in Francia, dove nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 20.489 nuovi contagi, con l’aggiunta di 867 morti, di cui 345 in ospedale e 522 nelle case di riposo. La campagna vaccini è iniziata a rilento oltralpe, ma dopo la strigliata del presidente Macron la macchina organizzativa si è messa rapidamente in moto anche se deve scontrarsi con il duro fronte dei no vax e degli incerti, che in Francia sarebbe pari a due terzi della popolazione totale.



