CORONAVIRUS GERMANIA/ Superati i 1000 morti: “Aumento previsto”

In Germania iniziano ad aumentare progressivamente le morti per coronavirus, che hanno ufficialmente superato i 1000 decessi secondo i dati forniti dai 16 Lander. Il numero totale dei casi confermati di covid-19 è salito 79.400 dai 72.600 di ieri, con la Germania che si avvicina dunque a grandi passi verso gli oltre 80.000 contagiati della Cina, in procinto dunque di diventare il quarto paese al mondo più colpito della pandemia, dopo gli Stati Uniti che al momento raccolgono un quarto dei casi presenti in tutto il mondo e l’Italia e la Spagna che hanno abbondantemente superato i 100.000 casi. Questo aumento dei casi viene tenuto sotto controllo dalle autorità tedesche con un abbondante attenzione sui posti in terapia intensiva, incrementati considerevolmente e portati nella loro totalità sulle 40mila unità. Il 75% dei posti letto disponibili, dunque 30mila posti, è attrezzato con ventilatori come confermato da Gerald Gass, responsabile della Federazione Ospedaliera Tedesca, al quotidiano Rheinischen Post, con lemisure restrittive che saranno prolungate fino a Pasqua.

LA PREVENZIONE HA LIMITATO I DECESSI

La Germania è stata il Paese, tra quelli maggiormente colpiti dal coronavirus, che ha fatto registrare finora il minor tasso di letalità tra i colpiti da coronavirus, con un tasso dello 0,8%. Un tasso che resta basso anche con l’incremento che pure era stato ritenuto prevedibile dalle autorità tedesche. Il presidente del Robert Koch Institut tedesco, Lothar Wieler, aveva sottolineato come il tasso di letalità fosse destinato a salire col passare del tempo: la percentuale così bassa di mortalità secondo Wieler è dovuta al fatto che la Germania ha individuato l’ingresso del virus nel Paese molto precocemente ed ha effettuato numerosissimi test che hanno permesso di isolare un numero di positivi, anche lievemente sintomatici o del tutto asintomatici, superiore rispetto agli altri Paesi in cui il covid-19 si è diffuso in maniera capillare. Quasi 500mila tamponi a settimana come spiegato da Christian Drosten, direttore dell’Istituto di virologia della Charitè di Berlino, a Repubblica.it, che hanno permesso di ottenere un tasso di letalità completamente diverso rispetto a quello altissimo di Italia e Spagna.



