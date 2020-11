Coronavirus Germania, Uk, Francia/ Ultime notizie: Merkel prolunga lockdown light

Nuovo appuntamento con le notizie riguardanti la pandemia di coronavirus in Europa, ed in particolare le nazioni più colpite dalla seconda ondata di covid, a cominciare dalla Germania. Così come annunciato, ieri c’è stata una nuova riunione fra la Cancelliera Merkel e i lander, i governatori, e si è deciso di estendere il lockdown light fino al prossimo 20 dicembre. I contagi sono in calo nella nazione teutonica ma non quanto si prospettava e di conseguenza si è preferito mantenere le attuale restrizioni per altri 30 giorni circa. “Ancora una volta, dobbiamo fare affidamento sui nostri punti di forza”, ha spiegato la Merkel, aggiungendo che le misure resteranno ancora in vigore nonostante si sperava di poterle allentare “Sfortunatamente, questo non è probabile al momento”. Consentite a Natale feste con 10 persone per due famiglie, ma dal conteggio si escludono i minori di anni 14.

CORONAVIRUS UK, QUASI 700 VITTIME IN 24 ORE

Dalla Germania allo Uk, il Regno Unito, dove ieri sono stati registrati 696 morti, il dato più alto dai primi di maggio. Un record che giunge l’indomani l’annuncio del premier Boris Johnson in merito ad un allentamento delle restrizioni dal 2 dicembre. Sono stati 3.261 le vittime da covid oltre Manica nell’ultima settimana, il 12% in più rispetto alla precedente settimana per un totale di 56.533 da inizio emergenza, nazione europea con più morti da coronavirus in assoluto. Resta contenuto il numero dei casi, 18.213 nuovi contagi, ma in crescita rispetto agli 11.299 di martedì. In Francia, invece, penultimo giorno di lockdown rigido visto che da sabato 28 novembre verranno meno numerose restrizioni. Purtroppo resterà chiuso Disneyland Paris, uno dei parchi di divertimento più belli da visitare durante le festività natalizie: “Speravamo di poter aprire Disneyland Parigi durante le vacanze di Natale dal 19 dicembre al 3 gennaio prossimo – il tweet dello stesso parco giochi parigino – sfortunatamente gli ultimi annunci del governo non ce lo permettono”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA