Coronavirus Germania, Uk/ Ultime notizie Francia: altri 11.500 nuovi casi

La situazione coronavirus in Francia continua ad essere sotto controllo ma i numeri sono più alti di quanto speravano le autorità. Ieri sono stati registrati 11.533 nuovi casi di covid con l’aggiunta di 150 decessi, il che porta i totali di infetti e vittime da inizio pandemia rispettivamente a 2.376.852, e 57.911. Da domani, 15 dicembre, oltralpe dovrebbero cadere le misure restrittive, ma visti i dati ancora alti è molto probabile che l’alleggerimento non avvenga per un’altra settimana. In Francia, ricordiamo, il Natale sarà “festeggiabile”, con spostamenti liberi in tutta la nazione, mentre a capodanno ci sarà una stretta, con il coprifuoco notturno a partire dalle ore 21:00 fino alle 6:00 del mattino successivo. Ancora chiusi inoltre musei, teatri e cinema. Situazione più grave in Germania dove, come vi abbiamo spiegato ieri, entrerà in vigore un nuovo lockdown duro dal 16 dicembre, con l’obiettivo di contenere i contagi durante il periodo natalizio.

CORONAVIRUS GERMANIA: “EVITEREMO RECESSIONE”

“La Germania sarà probabilmente in grado di evitare un’altra recessione nonostante il secondo lockdown che dovrebbe scattare mercoledi”, ha comunque assicurato il ministro dell’Economia Peter Altmaier alla radio Deutschlandfunk, aggiungendo che: “Spero che potremo evitare un completo arresto dell’economia nella seconda ondata della pandemia”. Fra 48 ore chiuse tutte le attività non essenziali e le scuole: “La Germania ha avuto finora 1,3,milioni di casi e 21mila morti – ha twittato intanto il commissario europeo Paolo Gentiloni, ex Premier – noi 1,8 milioni di casi e 64mila morti. In Germania la media giornaliera è ora di 25.7 casi e 0.5 morti per 100mila abitanti. In Italia 27.4 casi e 1.1 morti. In Germania nuove misure restrittive fino al 10 gennaio”. Infine la situazione nel Regno Unito dove i nuovi casi registrati nelle scorse ore sono stati 18.447 con l’aggiunta di 144 decessi. In Gran Bretagna ci sarà comunque un Natale simile a quello francese, da “liberi tutti”, visto che dal 23 al 27 dicembre i nuclei potranno incontrarsi per passare le feste in famiglia.



