Coronavirus: grave 38enne italiano di Lodi/ Ricoverato in prognosi riservata

Nuovo italiano infetto da coronavirus. Si tratta di un ragazzo originario di Codogno, della provincia di Lodi, attualmente ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale locale. Le condizioni fisiche del paziente 38enne sono considerate molto gravi, in quanto lo stesso soffrirebbe di insufficienza respiratoria e di altre patologie. In base a quanto riportato dai quotidiani in queste ultime ore, e stando alle indiscrezioni emerse, pare che il nostro connazionale si sia sentito male subito dopo essere andato a cena con un amico, che era rientrato a fine gennaio dalla Cina. Non vi è comunque alcuna certezza al momento, che sia stato quello l’episodio del contagio, ed è per questo che si sta cercando di ricostruire la catena di contatti del 38enne, per provare a risalire all’eventuale “untore”. Nel frattempo, l’amico della cena è stato individuato e sottoposto a test, di cui si attendono i risultati nelle prossime ore. La notizia è stata data nella notte dall’assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, di conseguenza si tratta di fonti certe ed ufficiali.

CORONAVIRUS, GLI ULTIMI SPOSTAMENTI DEL 38ENNE PAZIENTE

Il 38enne si è presentato nella giornata di ieri, giovedì, presso l’ospedale di Codogno, passando dal pronto soccorso al reparto di medicina fino alla terapia intensiva. I suoi famigliari verranno ora messi in quarantena, nonché tutti i medici e gli infermieri che sono entrati in contatto con lui. Interrotti invece gli accessi al pronto soccorso e alcune attività dell’ospedale, in via cautelativa, evitando così che il coronavirus possa eventualmente diffondersi. A breve il paziente verrà trasferito presso l’ospedale Sacco di Milano, considerato insieme allo Spallanzani di Roma l’istituto adatto per risolvere questi casi, ed è molto probabile che il trasporto avvenga attraverso un’ambulanza ad alto biocontenimento, come quella che ha portato il 17enne Niccolò dall’aeroporto di pratica di Mare all’ospedale romano. Sono attesi importanti aggiornamenti nel corso di tutta la giornata.

