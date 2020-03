Coronavirus, Higuain/ Juventus, il Pipita rompe la quarantena e fugge in Argentina

Gonzalo Higuain è fuggito in Argentina, violando così la quarantena imposta ai giocatori della Juventus dopo la positività di Daniele Rugani e poi anche di Blaise Matuidi. L’attaccante bianconero ha lasciato l’Italia la scorsa notte per tornare in Argentina e sfuggire all’emergenza Coronavirus, con un gesto che però possiamo definire come minimo discutibile e che potrebbe avere ripercussioni anche nel rapporto di lavoro fra il Pipita e la società bianconera. Higuain da oltre una settimana era in quarantena forzata in casa propria, a Torino, per volere della Juventus dopo i casi di positività che hanno colpito i campioni d’Italia. Fermato in aeroporto, dopo aver violato la quarantena, il Pipita avrebbe detto alla polizia: “Sono negativo, ecco il test”. Higuain infatti, secondo quanto si è potuto apprendere finora, si è presentato la scorsa notte all’aeroporto di Torino-Caselle, con in mano una certificazione medica che attestava la sua negatività al tampone eseguito per verificare se avesse o meno contratto il Coronavirus.

CORONAVIRUS HIGUAIN: LA CLAMOROSA FUGA DEL PIPITA

Ad attendere Gonzalo Higuain c’era un aereo privato, pronto a decollare verso il Sudamerica. Gli agenti della Polaria, che da giorni monitorano con particolare attenzione i movimenti aerei nello scalo piemontese data l’emergenza Coronavirus, non hanno potuto opporsi ed hanno autorizzato il volo. Sembrerebbe dunque che Higuain abbia studiato la fuga dall’Europa in ogni dettaglio. I voli dall’Italia verso l’Argentina non sono autorizzati. L’attaccante della Juventus per “dribblare” il problema ha dunque predisposto prima uno scalo in Francia per prendere il resto della sua famiglia, da lì è volato in Spagna, da dove infine si è diretto in Argentina. Gli agenti hanno contattato anche la Juventus per assicurarsi che la certificazione medica presentata dal Pipita fosse valida, ma non è chiaro se la società fosse o meno informata del viaggio. Si attendono sviluppi, perché la vicenda è sicuramente clamorosa.



