Coronavirus: il Regno Unito individua chi rischia di più/ “Anziani e donne incinte”

Boris Johnson, primo ministro del Regno Unito, ha stilato insieme al suo governo l’elenco completo di coloro che gli esperti considerano più a rischio in caso di contagio da Coronavirus, che Oltremanica ha già ucciso 55 persone. In precedenza, il Covid-19 era ritenuto pericoloso soltanto per coloro che erano più anziani, vulnerabili e presentavano condizioni di salute di base non troppo positive. Oggi, per la prima volta, anche le donne in gravidanza sono considerate non troppo al sicuro. “Consigliamo di evitare ogni contatto sociale alle persone oltre i 70 anni d’età, a chi non gode di ottime condizioni di salute e a chi è incinta”, ha dichiarato pubblicamente Johnson, al quale ha fatto eco il medico capo della sanità pubblica inglese, Chris Whitty, il quale ha aggiunto. “Il gruppo di persone che vorremmo prendesse particolarmente sul serio questa nostra direttiva è composta dagli uomini e dalle donne più anziani, sopra i 70 anni, ai quali normalmente nella vita si consiglierebbe di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale”.

CORONAVIRUS: IL REGNO UNITO INDIVIDUA CHI RISCHIA DI PIÙ. L’ELENCO COMPLETO

Stando al documento ufficiale redatto da Boris Johnson e dagli altri componenti del governo, le categorie che rischiano di più con il Coronavirus sono gli ultrasettantenni o le persone di qualsiasi età affette da malattie respiratorie, cardiache, epatiche o renali croniche. Virus pericoloso anche per chi presenta patologie neurologiche croniche, come il morbo di Parkinson, la malattia del motoneurone, la sclerosi multipla, una disabilità di apprendimento o una paralisi cerebrale. Devono prestare massima attenzione anche coloro che hanno il diabete, problemi alla milza (malattia falciforme, ad esempio), un sistema immunitario indebolito per svariate cause. Importante che osservino le misure di sanità pubblica dettate dall’OMS anche le donne incinte, tutti coloro che si sottopongono a chemioterapia o sono gravemente in sovrappeso. Infine, l’avviso riguarda anche le persone che hanno subìto un trapianto d’organo e che continuano a prendere farmaci immunosoppressori o con gravi patologie toraciche come la fibrosi cistica.



