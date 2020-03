Coronavirus, in 50 a festa in strada a Pozzuoli/ Video choc, “scatteranno denunce”

Nel Napoletano, qualcuno continua a non prestare attenzione ai severi divieti dovuti all’emergenza Coronavirus. Nelle ultime ore, a Pozzuoli un gruppo di persone ha organizzato una vera e propria festa per strada. Le immagini choc hanno fatto il giro dei social provocando non poca indignazione. Ad intervenire, come riferisce TgCom24, è stato anche il sindaco Vincenzo Figliolia che attraverso la sua pagina Facebook ha tuonato: “Sono degli irresponsabili, scatteranno le denunce. Hanno messo a rischio la salute loro e di tutti gli altri”. Le immagini della festa in strada tra balli e musica ed alla quale avrebbero preso parte circa una cinquantina di persone arrivano nel giorno in cui proprio a Pozzuoli si è registrato il picco di contagi, con cinque casi positivi registrati in meno di 24 ore. Ad aderite ai festeggiamenti inauditi sono stati adulti ma anche molti adolescenti, i quali si sono messi a cantare tra i palazzi popolari dei “marocchini”, nella zona di via Napoli. Sono intanto partite le indagini per fare chiarezza sull’episodio.

Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha definito il fatto “scandaloso” in riferimento alla festa alla quale hanno preso parte circa 50 persone. Il video con le immagini choc è finito sui social facendo scattare al tempo stesso le indagini per risalire agli organizzatori e ai partecipanti ma sono state già annunciate denunce e sanzioni. “Balordi, irresponsabili e senza alcun senso civico pensavano di essere lontano dagli occhi e quindi di poter fare tutto. Non ho più parole! Le regole dobbiamo rispettarle tutti! Non possiamo rischiare di vanificare i sacrifici di tutti”, ha tuonato il primo cittadino, condannando duramente l’accaduto. Nonostante questo il video sta facendo il giro su Whatsapp da chat a chat. Stando a quanto emerso da Il Mattino, all’arrivo dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli e dei poliziotti del locale Commissariato i partecipanti alla festa si sono dileguati.





