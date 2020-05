Coronavirus in Cina: 700mila persone in lockdown a Shulan/ È la nuova Wuhan?

Pubblicità

Fatica a scrollarsi di dosso l’incubo Coronavirus, la Cina. Anzi, puntualmente ci ripiomba con entrambi i piedi e ogni volta che accade fa più male. Se in inverno e nelle prime settimane della stagione primaverile l’epicentro dell’epidemia nel Paese orientale poteva essere individuato senza dubbio alcuno nella città di Wuhan, dal cui laboratorio, secondo fonti statunitensi, sarebbe “fuggito” il Covid-19, oggi le sue coordinate geografiche sono mutate e corrispondono a quelle di Shulan, località non lontana dal confine con la Russia, nazione, quest’ultima, dove si sta assistendo a una crescita esponenziale di contagi in questi giorni. A Shulan è in vigore dall’inizio della settimana scorsa un rigidissimo e inviolabile lockdown, al quale sono sottoposte 700mila persone, in tutto e per tutto simile a quello vissuto dai cittadini di Wuhan in quelle drammatiche settimane e con regole che rammentano da vicino quelle adottate in Italia: spesa consentita a una sola persona per ciascun nucleo familiare soltanto in condizioni di necessità (di fatto, quando il frigorifero comincia a piangere) e controlli a tappeto sugli spostamenti.

Pubblicità

CORONAVIRUS, LA CINA TREMA ANCORA: A SHULAN TRASPORTI BLOCCATI E SCUOLE CHIUSE

A Shulan in questo periodo sono da privilegiare le consegne domiciliari dei beni di prima necessità e, come riferito dal giornale “China Daily”, il centro della città è inaccessibile senza autorizzazioni speciali. I trasporti pubblici sono stati stoppati e sorte analoga è toccata agli istituti scolastici, chiusi sino a data da destinarsi. Il motivo di queste norme ferree è da ricercarsi nell’individuazione di un nuovo focolaio, riconducibile a una donna risultata positiva al Coronavirus e che ha avuto contatti con altre persone, senza fortunatamente abbandonare la nazione. In ogni caso, nonostante la comprensibile e condivisibile prudenza mostrata ancora una volta dalle autorità locali, la Cina al momento ha la situazione sotto controllo: i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 23, di cui 17 asintomatici. Come dichiarato al “Global Times” da Zhou Zijun, membro dell’università di Pechino, la nazione “può gestire correttamente un piccolo livello di casi importati, ma deve correre subito ai ripari”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA