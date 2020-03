CORONAVIRUS IN FRANCIA/ 191 casi di contagio e 3 morti: psicosi “à l’italienne”.

Anche la Francia inizia a fare i conti con il coronavirus. La popolazione transalpina inizia a vivere con preoccupazione l’ondata di contagi che in queste ore sta aumentando in maniera esponenziale: dai 130 casi di ieri si è passati ai 191 odierni, con il Covid-19 che ha fatto una terza vittima, una donna di 89 anni originaria dell’Oise. Il presidente Emmanuel Macron, per fronteggiare l’emergenza, ha rivisto i piani della sua agenda settimanale cancellando alcuni appuntamenti, alimentando così la narrazione dei critici che lo descrivevano come “malato o in quarantena”. L’inquilino dell’Eliseo invece si recherà a fine giornata al Ministero della Salute per visitare il Centro operativo di regolamentazione e risposta alle emergenze sanitarie e sociali che coordina la gestione della crisi del coronavirus in Francia.

CORONAVIRUS IN FRANCIA: SUPERMERCATI SVUOTATI, PSICOSI COME IN ITALIA

In questo momento i focolai del coronavirus individuati dal governo francese sono tre: nell’Oise, in Alta Savoia e in Bretagna. Come osservato dal Corriere della Sera, al propagarsi del contagio, la risposta dei transalpini non è stata meno emotiva di quella degli italiani: “Alcuni supermercati vengono svuotati, si diffondono le immagini di scaffali senza prodotti, i gel disinfettanti sono quasi esauriti per non parlare delle mascherine protettive. (…) Musei invece aperti, in teoria anche il Louvre che ha più di 5mila visitatori al giorno (gli eventi al chiuso con più di 5.000 partecipanti sono stati vietati in tutto il Paese, ndr), ma allora sono i 300 dipendenti che in modo del tutto autonomo, nonostante il parere di autorità sanitarie e direzione, decidono di non aprire al pubblico arrivato da tutto il mondo perché hanno paura di rimanere contagiati. (…) Le linee della metropolitana continuano a funzionare, anche se i sotterranei accolgono ben più di 5.000 persone. Si diffonde allora una muova esitazione: quando il treno si ferma, chi si prende la briga di toccare il pulsante potenzialmente contaminato?“. Il tutto mentre anche lo sport si interroga: la corsa a tappe di ciclismo, la storica Parigi-Nizza, per il momento è confermata, mentre per il ritorno di Champions League tra PSG e Borussia Dortmund avanza l’ipotesi di un match a porte chiuse.

