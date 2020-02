CORONAVIRUS IN FRANCIA/ “Da noi primo morto a gennaio, ora c’è paura e Macron si affida ai medici”

Il presidente francese Macron è arrivato ieri a Napoli per incontrare il nostro premier Giuseppe Conte, nell’ambito di un vertice Italia-Francia già programmato, ma che in questo momento di allarme coronavirus in entrambi i paesi assume un tono diverso. Di fatto, Macron, che senza remore ha esplicitamente ammesso che nel suo paese è in corso “una epidemia”, è venuto anche per capire dall’Italia come muoversi per affrontare la situazione. Secondo Francesco De Remigis, corrispondente dalla Francia per varie testate tra cui Il Giornale, “non è corretto dire, come fanno in molti, che la Francia e altri paesi si sono mossi in ritardo sul coronavirus. La stessa cosa si può dire, volendo, anche dell’Italia, che ha continuato ad accogliere voli e passeggeri dalla Cina prima di una seria prevenzione, cominciata solo dopo l’esplosione dei casi nella Bassa lodigiana”. La Francia comunque vive con apprensione e confusione la situazione: secondo un sondaggio, oltre la metà della popolazione dichiara che il proprio paese non è in grado di affrontare l’emergenza.

Anche in Francia è emergenza coronavirus. Marine Le Pen chiede la chiusura delle frontiere e Macron ammette esplicitamente che è in corso una epidemia. Come è la situazione?

Macron si è recato di persona in un ospedale del centro di Parigi dove ha incontrato il personale medico in diretta televisiva, per rendere partecipe la popolazione. Tra le altre cose ha chiesto se al momento è utile l’uso delle mascherine per strada e gli è stato risposto di no: un messaggio tranquillizzante per la gente. Macron ha dato l’immagine di un politico, a capo di una nazione forte come la Francia, che si rimette alla saggezza della medicina.

Il bilancio al momento parla di due morti, una persona di 70 anni e un turista cinese, a gennaio. Questo primo decesso è stato forse troppo trascurato? Da quel momento non sono stati presi provvedimenti? Tra l’altro, risulta che a tutt’oggi i tamponi in Francia siano stati usati molto poco. È così?

Sono stati fatti gli esami del caso sul paziente cinese e per quanto riguarda la cautela preventiva mediante l’uso dei tamponi, non era in quel momento pensabile. Ma lo stesso è stato fatto in Italia, dove si è continuato a far sbarcare passeggeri provenienti dalla Cina limitandosi a controllare la febbre.

Abbiamo però bloccato i voli da e per la Cina.

Ma la gente arrivava attraverso altre città, è stata una decisione discutibile. Lo stesso è accaduto in Francia, ma quando ci si trova davanti a qualcosa che non si conosce, che cosa si fa? I controlli con il tampone sono arrivati in un secondo momento, come in Italia. Adesso il governo di Parigi ha ordinato 200 milioni di mascherine e destinato 108 ospedali, che non sono molti, per i possibili contagiati, oltre ad aumentare l’efficacia dei controlli. Segno che la Francia ha avuto finora una capacità di controllo preventivo bassissimo, al pari di altri paesi europei.

Gli italiani vengono ormai additati come gli “untori” dell’Europa. Come è il clima verso gli italiani?

Bisogna capire da dove nasce questa polemica. Non dalla Francia, dove a eccezione della chiusura delle frontiere non è arrivata alcuna decisione istituzionale contro l’Italia. Piuttosto la critica arriva da paesi come Israele e Giordania. Se un paese confinante ha un problema, non gli si dà addosso, ma come si è fatto ieri a Napoli si cerca di gestire insieme la crisi. L’Italia non è considerato un paese del Terzo mondo, pur con tutti i limiti dei pregiudizi storici, ma dal punto di vista della sanità nessuno ha mai messo in dubbio il sistema Italia.

E Macron?

Macron ha speso parole amichevoli, di mutua informazione e collaborazione con l’Italia sulla lotta al coronavirus, oltre a ribadire che la Francia non chiuderà le frontiere. Certo restano i contraccolpi di una comunicazione discutibile del governo Conte.

A che cosa si riferisce in particolare?

Un capo che accusa la truppa, per così dire, è evidente che soprattutto all’estero generi delle ripercussioni. Un premier che mette in discussione la sanità lombarda, dove ci sono delle eccellenze ospedaliere riconosciute, proprio quando la crisi di contagi è esplosa, ha generato inevitabilmente un cortocircuito. Da lì credo sia nata la spinta, mediatica più che politica, che ha portato a considerare l’Italia come l’“untore”.

Un sondaggio ha detto che il 52% dei francesi pensa che il governo non sia in grado di affrontare l’emergenza. Il paese è dunque spaccato?

Il comune sentire è quello di una Francia spaccata, come d’altro canto abbiamo già visto negli ultimi mesi. Gestire una situazione come questa non è facile per nessun paese, l’opinione pubblica è divisa fra gli allarmisti e chi dice che è solo una semplice influenza.

Si sono verificati episodi di panico, come in Italia con la corsa affannosa e massiccia a far la spesa nei supermercati?

Ci sono princìpi di psicosi nelle zone dove si stanno verificando i primi casi, piccole città di campagna. È attivo un numero verde, a cui la gente si rivolge per chiedere di tutto, mentre è in corso una ricerca a tappeto per ricostruire la rete di contatti del secondo paziente deceduto. Il dipartimento di rianimazione dell’ospedale, dove era ricoverato, ha chiuso per limitare i rischi di contagio. Questo è un dato importante: siamo in una fase embrionale della crisi con il rischio di trasformare la città in una Codogno francese. In questo contesto, come si è lamentata Marine Le Pen, succede che si mettono in quarantena i bambini che tornano dall’Italia, ma si lasciano arrivare 3mila tifosi italiani a Lione per una partita di calcio. Succede anche che a Mentone, a pochissima distanza dall’Italia, si cancella la Festa del limone, che ogni anno attira 200mila persone. Questo il quadro.

Macron sarà in grado di gestire la crisi senza scontri politici come successo in Italia?

Credo di sì. Andare a chiedere consiglio ai medici è un segnale. Fa sì che il presidente, cioè l’autorità di garanzia della stabilità del sistema, faccia percepire alla gente una cosa: io da politico non decido, facciamo quel che ci dicono i medici. Ben diverso da quello che è successo in Italia tra governo centrale e governatori locali.

(Paolo Vites)



